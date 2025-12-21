AKTUELNO

Dokazao da nije imun na Aneli: Ivan niskim udarcima vratio Luku na fabrička, pa dobio žestoku povratnu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Kao da sam ja bio u braku sa Anitom koliko sam branio MAtoru. NAš odnos je sada korektniji, nemam zbog koga da joj sudim. Mišljenje o njoj nisam promenio jer mi nije dala povod za to. Osim što se malo uozm+biljila i poradila na sebi. Posle dve godine nije promenila svoju dvoličnost i osmeh kvarni koji ima. JA više volim Anitu koju sam video pre deset dana pored Filipa. Tu je bila prava Anita. Opet sebe napolju vidim kao najvećeg hejtera jedne lepe veze. Luka je takođe jedna dvostruka ličnost. Moj najbolji drug je u jednom trenutku počeo da se zabavlja sa devojkom sa kojom sam se družio, a ja nisam to znao. Meni je to tada bio kraj i više sa tim čovekom nisam mogao. Luka je mene tada udario jer je držao do sebe da niko ne može da mu opsuje majku - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napolju i neće moći! - skočio je Luka.

- On je pi*anjem po svom drugu pokazao da mu mi nikad nismo bili bitni. On se nikad nije zamerio Terzi. Terza mu je i dalje kao najbolji prijatelj. MAtora i ja smo mu postali - rekao je Ivan.

- Verenica mi nije bila prošle godine - rekao je Luka.

- Ona ti je devojka četiri dana, Aneli ti je uveliko bila devojka koju si voleo kad ju je Terza pljunuo! - rekao je Ivan.

- ZAljubljen si u Aneli - rekao je Luka.

- On je pokazao koliko nije bio muškarac prema Aneli. Više je štitio njenu porodicu, a ne nju. Janjuš te sada isponižavao kroz ironiju i sarkazam, a ti si na to odgovorio: "Popu*im ti ku*ac" - rekao je iVan.

Autor: A.Anđić

