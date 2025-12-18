DOBILA AMNEZIJU NA SVE! Dragana pokušala da zataška detalje odnosa sa Lukom, on je vratio na fabrička! Istina izlazi na videlo (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Draganu Stojančević

Zašto dok Matora spava gledaš Luku i druge?

- Ne gledam ni Luku ni druge. Možda ispratim situciju posle žurke i njoj prenesem. Nije bilo nikakvog džaranje. Poljubili se jesmo i to sam priznala - rekla je Dragana.

- Moraš da kažeš da je izneo mnogo laži - rekla je Matora.

- U ekonomsko nikad nismo išli, nismo se dogovarali da imamo se*s - rekla je Dragana.

- Mene ne može ništa da poremeti. Dragana sve i da je to radila, bilo je pre mene. Mene nervira što oan treba da odbrani svoje dostojanstvo, ne našu vezu. Treba da kaže njemu: "Je*em te u usta lažljiva što pričaš takve laži". Ona nije ni prošle godine imala to. Možda je nekad i pametnije da ćuti nego da se svađa. Istina je da mupkarci preko mene žele da dokažu svoju muškost. Ja volim da mi kažeš, ako si ku*va i prostituka, moja si! Bitan je uzrok svađe! Sinoć smo iz te svađe naje*ali samo ja i Dragana. Prave stvari se zataškavaju. To što je Anita potvrdila ne menja činjenicu, to je problem. U svađi kažeš svašta... Njega svi nazivaju blamom i ponižavaju ga, a njega zanima samo šta pna kaže. On sa pravim stavrima treba da se suoči, lako je sa Draganom i Matorom - rekla je Matora.

- Ona je njemu žestoko uzdratila za psovke, a ona je sad bila neubedljiva. Oni su bili bliski u odnosu muškarca i žene. Ako si mu je*ala mater za psovke, tako si trebala i sad. Ako se on zakleo u Nou i laže, onda je čovek za sve kritike - rekao je Mića.

- Ja sam rekao kako je bilo. Mi smo rekli da ćemo tu za Novu godinu - rekao je Luka.

- Nismo. Mi za Novu godinu nigde nismo bili. Ja sam se napila i spavala. Sprdali smo se da ćemo tu za novu godinu, štek - rekla je Dragana.

- Tu nema kamera - rekao je Luka.

- Ja sam rekao da me ne ubacuje u svađe. Ne želim da me gledjau popreko. Za ovu priču ne znam, rekao mi je samo da ste se poljubili kod rolo vrata - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić