Shvatio da nešto mulja! Viktor počinje da sumnja u Minu, oduvao je zbog afere CRVENO SRCE (VIDEO)

Dok je Anita Stanojlović govorila o Mininom privesku "crveno srce", Viktor Gagić bio je ubeđen da ono ne postoji, što je Mina prvo demantovala, a potom je potvrdila da postoji i da joj se nalazi u kutiji.

- Nema crveno - rekao je Gagić.

- Nemam crveno, imam roze...Nisam ga bacila, i dalje mi je crveno u korpi tamo - rekla je Mina.

- A zabole me...Zabole me ku*ac, ne mogu da se nerviram više ni oko čega - rekao je Viktor.

- Okej - rekla je Mina.

