Shvatio da nešto mulja! Viktor počinje da sumnja u Minu, oduvao je zbog afere CRVENO SRCE (VIDEO)

Šok!
Dok je Anita Stanojlović govorila o Mininom privesku "crveno srce", Viktor Gagić bio je ubeđen da ono ne postoji, što je Mina prvo demantovala, a potom je potvrdila da postoji i da joj se nalazi u kutiji.
- Nema crveno - rekao je Gagić.
- Nemam crveno, imam roze...Nisam ga bacila, i dalje mi je crveno u korpi tamo - rekla je Mina.
- A zabole me...Zabole me ku*ac, ne mogu da se nerviram više ni oko čega - rekao je Viktor.
- Okej - rekla je Mina.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić