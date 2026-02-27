POPELA SE NA STO I ZVELA RED: Janjuš i Miki udruženim snagama udarli na Kačavendu, ona i poručila: Nemoj da se foliramo (VIDEO)

Šok!

Marko Janjušević Janjuš je ustao kako bi prokometnarisao sukob Milene Kačavende i Mikija Dudiča:

- Ovo je nepodnošljivo, ona je kamikaza od žene, umislila da je kamikaza, ubija i okoliku i sebe. Sedam osoba sa kojima se družila, sedam osoba je u šoku. Ja ću nastaviti da se družim sa Tanjom, kod Jelke ću da idem da se masiram - govorio je Janjuš.

- Matori skakavcu, sedi dole, ne jedi govna - govorila je Kačavenda.

- Maltretiraš čovaka koji ti ije rekoa ružnu reč, a ti se tako ponašaš prema njemu - govorio je Janjuš.

- Ja nastaviljam što se tiče ljudi, ja nikada nisam upoznao ovakvu personu, ne znam gde to tako ide i kako, MIlena ti se žena koja ne zna da funkicioniše a svi treba da budu, a ti ženo idi se leči, ti nisi normalna - rekao je Janjuš.

- Da ne komentaišemo kakava je ona, osoba koja provocira i vređa pa kada se uadari na nju svi ćute - dodao je Anđelo.

- Ma ko si ti da mene proveravaš, dođite da vas postrojim - govorila je Milena.

- Ona je sve odbacila, ima alkoholičarsko ponašanje, proziva sve, proziva Mikia čoveka koji je pokazao ko je i koliko je kultiuran i normalan - govorila je Jakišićka.

- Nemojte da se foliramo, dosta je. Moram da kažem da ja smatram da svi lažinjajju počev od ovog krakatog - rekla je Milena i popela se na sto.

- Ja moram da kaže, da je Milena KAčavenda prejaka žena, i za nj treba imati ozbiljne živce- Žena se popela na klupiu i spustila sve muškarce kako zna - doda je Asmin.

- Što se tiče Mikija , razočarao me je, progutala ga je Milena, ona je prava guračoica. Moram da kažem da guta sve muškarce, i postavlja ih na mesto. - rekao je Ivan.

Autor: N.B.