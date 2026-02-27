AKTUELNO

Zadruga

Dočekala je kao kec na deset! Aneli nazvala Maju cirkuzantom, Maja ponizila Janjuša: Garfild je u teranju, februar je mesec (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kakva zbrka!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima Elite naredni video snimak koji je spremio Veliki šef, a prikazano je kako se Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš grle u krevetu, te mu ona govorio da bi se on pomirio sa njom, ali se ipak, ona pita.

pročitajte još

Kraj Mine i Mensura ELITE 9! Vrbaški raskinula s Viktorom jer joj ne veruje, jedva čeka da mu dokaže da NE LAŽE (VIDEO)

- Nije sačekala ni 20 dana posle operacije, pa je imala odnos. Evo, opet joj je du*e otišlo na kuk...Iskreno da ti kažem, jesam u teranju, da ti pričam da nije tako, jeste - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Ne mogu jedno bez drugog: Janjuš i Kačavenda kao Tom i Džeri svaki dan idu od ljubavi do mržnje, ona rešila da ga zaprosi (VIDEO)

- Što se toga tiče, da, stvarno me boli leva strana zbog utorka, niko nije ništa namerno uradio...Ja sam jasno stavila do znanja da ne želim vezu, da možemo da se družimo, da imamo neku šalu ili zezanje. Da, sto odsto sam sigurna da bi on bio sa mnom...Ovo je ni vamo ni tamo, ali sam toliko navikla na njega, ne postoji emocija da bih se ja sada plašila, da me kao nešto ne povuče - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja koliko vidim, ovo je moj krevet - rekao je Janjuš.

- Što me nisi isterao?! Evo, februar mesec, Garfild je u teranju, ali je puma brža - rekla je Maja.

pročitajte još

Misle da mu je ovo karma za sve! Učesnici ismejali Bebičino stanje zbog Teodore, uvideli da je Delićeva NIKAD SREĆNIJA: Daje mu na kašičiću, samo onol

- Nisam izgoreo...Vidiš, Maca Diskrecija je u PMS-u, poludela je. Maca to uradi sa stilom, a ti...To je bio dan kada sam ja legao kod Aneli u Odabrane u krevet, samo sam legao na nju, minut, da se zezam, ona je rekla: "M*š od mene", onda je Maja ovo uradila, a ako je nedelja, izašao sam iz izolacije, ona je legla sa Urošem kod njega u krevet - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam zaspala, bilo je tri ujutru, ovaj je uleteo u Odabrane i drao se: "šta je ovo, nema spavanja", došao je i legao je na mene, ja sam skinula masku i ispi*karala sam ga, rekla sam mu: "m*š od mene", rekla sam Dači da mu kaže da mi ne leže u krevet i da me ne grli, ona je to saznala. Posle toga je bila Igra istine, Janjuš je bio tamo, ona je meni postala Uroš broj dva, cirkuzant. Od velike kraljice rijalitija, postala je Uroš dva - rekla je Aneli.

pročitajte još

NAPOKON PRIZNAO: Evo od kada je Luka bacio oko na Anitu, sada je sve jasno (VIDEO)

- Što ona dolazi u krevet kod dečka koji joj je bivši dečko, ako ne teraš inat?! Ispadaš smešna i jadna i da hoćeš da kontriraš Aneli, ispada da si Anelina marioneta - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ja pevam, tako ona pleše - dobacila je Aneli.

- Hteli to da priznaju ili ne, Janjuš je rekao da je dokazao, da, i Aneli i Maja posle takvih stvari za koje su ga optuživale, treba da drže do sebe. Ima i on tu krivice, i on je isto za njih pričao - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Džaba joj sve pare kada je nesrećna: Maja pokušala da ponizi Aneli na konto fizičkog izgleda, Ahmićeva je rešila u dve rečenice (VIDEO)

- Kada vidi da je Aneli pored Asmina, jeste, stiskala me je. Ona tera inat Asminu sa Janjušem, ali tu ima i Janjuš doze krivice, što dopušta da neko tera inat - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

POPELA SE NA STO I ZVELA RED: Janjuš i Miki udruženim snagama udarli na Kačavendu, ona i poručila: Nemoj da se foliramo (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kao kec na deset: Ena se potpuno uživela u ulogu požudne devojke, jedva dočekala da zavodi Peju (VIDEO)

Zadruga

UVIJANJU U CELOFAN NIKAD KRAJA! Teodora odbija da prizna da joj je Bebičina izolacija legla kao kec na deset kako bi uživala pored Filipa! (VIDEO)

Domaći

Andrea i Ognjen opet ljubomorišu jedno drugom! Izneli zamerke, pa završili svađu poljupcem (VIDEO)

Domaći

Gleda me kao trofej, posle Stanije Dobrojević... Asmin pokušao da oduva Maju Marinković, ona ponizila njega i Aneli u paketu (VIDEO)

Zadruga

Kad ju je ostavljao na početku kukala je i molila: Ivan siguran da je Anđeli raskid sa Gastozom došao kao kec na deset! (VIDEO)

Zadruga

ANITA VAN SEBE! Hoće da povraća, plače i urla na sav glas, NA IVICI NERVNOG SLOMA! (VIDEO)