Što si meni čestitao ako sumnjaš da je Filipovo dete? Luka gori od besa, Bebica ga POGODIO U METU: Sedam dana pre tebe je spavala s drugim! (VIDEO)

Koja zbrka!

Naredni klip koji je prikazan danas u emisiji "Gledanje snimaka" bio je onaj na kom Bebica i Teodora komentarišu Luku i Anitu i to veoma rečito i žestoko. Oni su između ostalog izjavili da je Anita "pokondirena tikva".

- Ne mogu da komentarišem moje fanove, nego oni mene, mi ćemo ćutati, jer oni sami o sebi govore, nezahvalno je da ja komentarišem njih - rekla je Anita.

- Ona o svom fanu zna dosta. Ne napadam ih nego ih prosto komentarišem. Niko ništa ne sme da im kaže, ili da komentarišu, kao svi smo foliranti, ustaneš i stojiš iza svojih reči. Činjenično stanje je da je pre četiri meseca dete pravio Aneli - počela je Teodora.

- Deseti na jedanaesti je imala s*ks sa Filipom, a osamnaestog na devetnaesti sa Lukom - rekao je voditelj.

- On je pravio Aneli dete, onda se zagrejao za Maju, ona ga oduvala, pa mu je onda Anita bila treća opcija, onda ona je ušla ovde da se pomiri sa Anđelom, na nominacijama je plakala za njim, druga opcija joj je bio Filip, a treća Luka. Želim im sve najbolje - rekla je Teodora.

- Pričali smo o Anitinom ponašanju, drstkosti i bezobrazluku, to je period otkad je ušla ovde, niko njih ne ponižava na silu ne izaziva ih na agresiju, samo smo komentarisali njihove odnose u vezi. Oni sami prave haos, meni nijedno pitanje nije ni pozitivno ni negativno, nego kako vi odgovorite. Luka srećan što će postati otac, a hoće da ide na poligraf sa Aneli - rekao je Bebica.

- Zato što hoću to da dokažem sad ovde, ja nju ne spominjem, ona dobacuje - rekao je Luka.

- Tri meseca ste u vezi, ja još nisam čuo da je Aneli vas provocirala i dobacivala vam. On ima sumnju za Filipa - rekao je Bebica.

- Nemam sumnju, vi očigledno niste bili uz svoju ženu kad je bila trudna kad ne znate simptome - rekao je Luka.

- Cela kuća sumnja - rekao je Bebica.

- Ako je u petom mesecu, je l' znaš kako devojka izgleda u petom mesecu trudnoće - rekao je Luka.

- Evo ovako kao Anita - rekao je Bebica.

- Što si ti meni čestitao ako sumnjaš da je Filipovo dete, idi čestitaj Filipu, kako bi se osećao da je obrnuta situacija - rekao je Luka.

- Sedam dana pre tebe je bila sa drugim, ona je u prvoj trudnoći tek u petom mesecu saznala da je trudna - rekao je Bebica.

- Vodite me kod lekara - urlala je Anita.

Autor: R.L.