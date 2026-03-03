Puca tikva?! Bebica gori od besa, sve bliži raskidu s Teodorom, ona mu se podsmeva pred svima: Ti glumiš, sad tek vidim (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi prokomentarisao Teodoru Delić i Filipa Đukića iz hotela.

- Ja bih sada ovo komentarisao kao komentator, to bi mi najbolje bilo. Umoran sam od ovih gluposti, neka radi šta hoće, neću se baviti njenim izjavama, sama produbljuje i hoće da stane. Znaš koliko mene boli ku*ac za publiku?! Ja ću od večeras spavati u pabu, pa ćemo videti kako ćemo - rekao je Bebica.

- Ja sam rekao i u kolima da kako je ona reagovala, tako ću i ja. Na njoj je sve bilo, normalno da ću da pitam zanimljiva pitanja, ja sam iz ove kuće ponikao. Ispao bih bezveze kada bih pitao neka pitanja druga - rekao je Đukić.

- Ti si slobodan, možeš da je pitaš šta hoćeš - rekao je Bebica.

- Te priče da je čekam napolju, to je smešno...Ja sam polazio od sebe u dosta situacija, nikada ne bih mogao da budem sa devojkom, a da znam da zbog mene ona nije dobra sa roditeljima - rekao je Filip.

- Nemoj ti meni Bože me oprosti - dobacio je Bebica Teodori.

- Bila je kul, da...Ovo je sve u sklopu zadatka, mi nećemo imati komunikaciju više - rekao je Đukić.

- Teodora je u razgovoru s Dačom rekla da je shvatila neke stvari i videla da se ti plašiš - rekao je voditelj.

- Pre nedelju dana, da - potvrdio je Dača.

- Umesto da pričaš najnormalnije, ti mene kanališ ovde - rekao je Teodora.

- Pitao si Teodoru: "Šta kada ti odeš sa tvojom mamom na more u Grčku i tamo iza grma viri Bebica", ona je rekla da bi se žestoko posvađala sa njim - rekao je voditelj.

- Lepo sam te pitao malo pre, Milan mi je rekao da je sve nebitno - rekao je Bebica.

- Ja sam rekao da osećam tu neku konekciju sa Borom i sa Matorom...Postavio sam joj pitanje: "je l' postoji neko koga si već upoznala od pre", ona je rekla: "tebi sam to rekla u izolaciji". Da je odlučila da će da ćuti, ja bih ćutao - rekao je Đukić.

- Bilo bi neprijatno da on nešto prokomentariše, a ja da ćutim - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić