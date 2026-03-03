AKTUELNO

Zadruga

Puca tikva?! Bebica gori od besa, sve bliži raskidu s Teodorom, ona mu se podsmeva pred svima: Ti glumiš, sad tek vidim (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi prokomentarisao Teodoru Delić i Filipa Đukića iz hotela.

- Ja bih sada ovo komentarisao kao komentator, to bi mi najbolje bilo. Umoran sam od ovih gluposti, neka radi šta hoće, neću se baviti njenim izjavama, sama produbljuje i hoće da stane. Znaš koliko mene boli ku*ac za publiku?! Ja ću od večeras spavati u pabu, pa ćemo videti kako ćemo - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao i u kolima da kako je ona reagovala, tako ću i ja. Na njoj je sve bilo, normalno da ću da pitam zanimljiva pitanja, ja sam iz ove kuće ponikao. Ispao bih bezveze kada bih pitao neka pitanja druga - rekao je Đukić.

- Ti si slobodan, možeš da je pitaš šta hoćeš - rekao je Bebica.

- Te priče da je čekam napolju, to je smešno...Ja sam polazio od sebe u dosta situacija, nikada ne bih mogao da budem sa devojkom, a da znam da zbog mene ona nije dobra sa roditeljima - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj ti meni Bože me oprosti - dobacio je Bebica Teodori.

- Bila je kul, da...Ovo je sve u sklopu zadatka, mi nećemo imati komunikaciju više - rekao je Đukić.

- Teodora je u razgovoru s Dačom rekla da je shvatila neke stvari i videla da se ti plašiš - rekao je voditelj.

- Pre nedelju dana, da - potvrdio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Umesto da pričaš najnormalnije, ti mene kanališ ovde - rekao je Teodora.

- Pitao si Teodoru: "Šta kada ti odeš sa tvojom mamom na more u Grčku i tamo iza grma viri Bebica", ona je rekla da bi se žestoko posvađala sa njim - rekao je voditelj.

- Lepo sam te pitao malo pre, Milan mi je rekao da je sve nebitno - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao da osećam tu neku konekciju sa Borom i sa Matorom...Postavio sam joj pitanje: "je l' postoji neko koga si već upoznala od pre", ona je rekla: "tebi sam to rekla u izolaciji". Da je odlučila da će da ćuti, ja bih ćutao - rekao je Đukić.

- Bilo bi neprijatno da on nešto prokomentariše, a ja da ćutim - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Puca tikva! Teodora i Bebica pene i divljaju jedno na drugo, veza pred raskidom: Nemoj da mi se kriviš majmučino jedna bolesna (VIDEO)

Zadruga

Drama: Bebica divlja po imanju i tek verenu Teodorom naziva alkoholičarkom, stigao i da povrati od muke! (VIDEO)

Zadruga

PUČE TIKVA! Bebica izvređao Teodori mamu i tatu, ona mu besno vratila verenički prsten (VIDEO)

Zadruga

Pokazala je da je PO*NO baba: Dača žestoko brani Kačavendu, Bebica je urnisao pred svima (VIDEO)

Zadruga

Bebica na aparatima! Dao sve od sebe da ODGOVORI Teodoru od zadatka sa Đukićem, ona ga ODUVALA! (VIDEO)

Zadruga

'ŠTA GLUMIŠ TI?! Ivan ZAPENIO na Jelenu kao nikad do sada, ona ZANEMELA od šoka! (VIDEO)