AKTUELNO

Zadruga

Santana se vraća na velika vrata! Bora nazvao Kačavendu cinkarom jer urla na njega što joj je ukrao luk (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol ne prestaje!

Milena Kačavenda vratila se u kuhinju, te je tako videla Filipa Đukića, pa je s njim krenula da raspravi oko luka koji joj je ukrao Bora Santana, ali su oni potom ušli u sukob.

pročitajte još

PRATI I KAD JE U PMS-u: Asmin ne odustaje od Maje, ponovo joj stavio do znanja da je želi za devojku (VIDEO)

- Ja sam stavila ovde luk, iza, evo ti...Boro stani, boli me bre ku*ac bre - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boli me bre ku*ac za tvoj luk, šta radim?! Ti cinkariš ovde celu kuću, ne može da se dođe do reči od tebe - urlao je Bora.

- Ma*š bre u pi*ku materinu bre - urlala je Kačavenda.

pročitajte još

Shvatila da joj Santana radi o glavi! Kačavenda podivljala jer joj Bora krade luk, u sve petlja Matoru, pa urlala: S pokojnika bi dukate skinuo, ovo..

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Zaista pukli zbog Anite?! Pogledajte šta je Viktor radio ovo jutro, od Mine ni traga ni glasa (VIDEO)

- Ona je seljanka, meni priča da sam seljak, znaš kako me boli ku*ac za njen luk - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

'JA TEBE KUĆI NE BIH MOGAO DA DOVEDEM U ŽIVOTU!' BUKTI RAT Milice i Terze, on smatra da mu se smeje ceo Beograd i Srbija, a onda je spomenuo i Milicu

Domaći

Biće sa mnom ili u grobu: Monstruozna izjava Sanje Grujić! Priznala da je Markov robovlasnik, a za njegovu majku neće ni da čuje! (VIDEO)

Zadruga

Obezbeđenje u pripravnosti! Santana i Terza urnišu jedan drugoga, Bora ga pecnuo: Ti si našoj devojci napravio dete (VIDEO)

Zadruga

Pala joj roletna: Matora poludela jer pričaju da je loš čovek, nakon haosa sa Janjušem samo Dragana stala uz nju! (VIDEO)

Zadruga

OTKRILA SAM ĆEBE! Teodora tvrdi da je Bebica štipa ispod pokrivača, ON POČEO DA URLA I DA JE PSUJE! (VIDEO)

Zadruga

Kao kozu si je.... Uroš i Aneli se udružili protiv Terze, zbog vrele akcije sa Sofijom ga urnišu za sve pare! (VIDEO)