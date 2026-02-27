Santana se vraća na velika vrata! Bora nazvao Kačavendu cinkarom jer urla na njega što joj je ukrao luk (VIDEO)

Karambol ne prestaje!

Milena Kačavenda vratila se u kuhinju, te je tako videla Filipa Đukića, pa je s njim krenula da raspravi oko luka koji joj je ukrao Bora Santana, ali su oni potom ušli u sukob.

- Ja sam stavila ovde luk, iza, evo ti...Boro stani, boli me bre ku*ac bre - rekla je Milena.

- Boli me bre ku*ac za tvoj luk, šta radim?! Ti cinkariš ovde celu kuću, ne može da se dođe do reči od tebe - urlao je Bora.

- Ma*š bre u pi*ku materinu bre - urlala je Kačavenda.

- Ona je seljanka, meni priča da sam seljak, znaš kako me boli ku*ac za njen luk - rekao je Bora.

Autor: Nikola Žugić