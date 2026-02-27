Nije ni Relja kriv! IMA ŽENU I DECU! Luka ponovo 'slučajno' u svađu upetljao Popovića, Anita pristaje na sve! (VIDEO)

Rešila da uništi drugaricu.
Tokom današnje emisije sa Milanom Miloševićem Anita Stanojlović i Luka Vujović su izašli ispred i raspravljali se zbog Mine Vrbaški.
- Batali to, ne treba ti. Ima napolju ljudi koji prate - rekao je Luka.
- Nije taj momak kriv - rekao je Asmin Durdžić savetujući Anitu da ne priča o Mininin aferama.
- Ona se meni us*ala u život - rekla je Anita.
- Pa nije ni Relja kriv, a ona je ustala i pričala - naveo je Luka.
- I Relja ima ženu i decu - istakla je Anita.
Autor: R.L.