Koga ti voliš? Janjušu sve više popuštaju kočnice, Aneli mu tera inat kao nikad! (VIDEO)

Rešila da ga provocira!

Marko Janjušević Janjuš želeo je da sazna koga Aneli Ahmić zaista voli i prema kome ima emocije, ali se po svemu sudeći ona nije želela da mu da odgovor kako bi ga još više provocirala.

- Koga ti voliš? - upitao je Janjuš.

- Šta te briga? - upitala je Aneli.

- Moraš da se odlučiš - rekao je Janjuš.

- Ne mogu se odlučiti - rekla je Aneli.

- Moraš se odlučiti - dodao je Janjuš.

- Imam veliko srce, volim sve kao i ti - rekla je Aneli.

- Ja sve ne mogu da volim - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić