Zadruga

Koga ti voliš? Janjušu sve više popuštaju kočnice, Aneli mu tera inat kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rešila da ga provocira!

Marko Janjušević Janjuš želeo je da sazna koga Aneli Ahmić zaista voli i prema kome ima emocije, ali se po svemu sudeći ona nije želela da mu da odgovor kako bi ga još više provocirala.

- Koga ti voliš? - upitao je Janjuš.

- Šta te briga? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moraš da se odlučiš - rekao je Janjuš.

- Ne mogu se odlučiti - rekla je Aneli.

- Moraš se odlučiti - dodao je Janjuš.

- Imam veliko srce, volim sve kao i ti - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sve ne mogu da volim - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

