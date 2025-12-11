AKTUELNO

Zadruga

Obrnula sam igricu: Kačavenda promenila taktiku za svađu s Aneli, više ne želi da je pravi žrtvom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rešila da se opameti!

Milena Kačavenda i Miljana Kulić nastavile su svoj razgovor u pušionici kada je Milena priznala da više ne vređa Aneli Ahmić i da je obrnula igricu jer je shvatila da kad krene da je vređa Ahmićeva ispada samo žrtva.

pročitajte još

Želeo devojku, a dobio noćnu moru: Teodora od ranog jutra turira Bebici mozak da trenira, nije mu lako! (VIDEO)

- Obrnula sam igricu, nije očekivala. Ja ni muža nisam čuvala, a kamoli nekog drugog. Ne vređam je više i ne odgovaram na prozivke, neće biti žrtva. Kad mi je govorio Đedović da ćutim, ja ga nisam slušala - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sinoć je dobro pitanje stiglo za Uroša, da namerno provocira sve - rekla je Terza.

- Otkačila ga Maja i Anita, nema više nikoga - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Zaboravile na sukob i udružile zle jezike: Miljana i Kačavenda nikad žešće oplele po Aneli, provalile njenu igru! (VIDEO)

- Htela sam sinoć da smisliš neki kvaran odgovor - rekla je Sofija.

- Moj Srđan je bre dobar frajer, žene su uvek ludele za njim. U klubu su mu prilazile žene, a ja nikad nisam reagovala jer je to ispod mog nivoa. Na njemu (Janjušu) je kako će da odreaguje, a ne na meni - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli ga je nešto ispitivala na igri istine, to sam videla - rekla je Miljana.

pročitajte još

Više ne želi da bude Filip nego Alibaba: Bebica pronašao novog muškarca na kog želi da se ugleda! (VIDEO)

- On se s njom sprda. Nema šanse da reagujem na nju, pa kad nisam odreagovala na polivanje kreveta neću ni na uvrede. Nema šanse jer bi ona to najviše volela - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovo nije devojka s kojom sam bio: Luka više uopšte ne može da prepozna Aneli, ubeđen da ima taktiku protiv njega! (VIDEO)

Farma

Maria odlučila da opameti farmere! Planira da ih žestoko ponizi, Sneža misli da OVI FARMERI ne mogu niže (VIDEO)

Zadruga

Obrnula taktiku: Aneli pokušala da Đukiću nametne Maju, nećete verovati kako je Teodora reagovala! (VIDEO)

Domaći

DA NEMA KAMERA, ONI BI ZAVRŠILI ZAJEDNO! Biljana Vujović FRAPIRANA zbog zbližavanja Aneli i Alibabe, sinu Luki poručila: Da nije moj, svašta bih rekla

Zadruga

NE ŽELI DA MU PRAVI PROBLEME! Aneli prišla Alibabi, pa mu šapnula da se ne meša! (VIDEO)

Farma

Postala je njena senka: Ova farmerka se ne odvaja od Dušice Topić, rešila da joj 'vrati' za svako maltretiranje (VIDEO)