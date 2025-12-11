Obrnula sam igricu: Kačavenda promenila taktiku za svađu s Aneli, više ne želi da je pravi žrtvom! (VIDEO)

Rešila da se opameti!

Milena Kačavenda i Miljana Kulić nastavile su svoj razgovor u pušionici kada je Milena priznala da više ne vređa Aneli Ahmić i da je obrnula igricu jer je shvatila da kad krene da je vređa Ahmićeva ispada samo žrtva.

- Obrnula sam igricu, nije očekivala. Ja ni muža nisam čuvala, a kamoli nekog drugog. Ne vređam je više i ne odgovaram na prozivke, neće biti žrtva. Kad mi je govorio Đedović da ćutim, ja ga nisam slušala - rekla je Kačavenda.

- Sinoć je dobro pitanje stiglo za Uroša, da namerno provocira sve - rekla je Terza.

- Otkačila ga Maja i Anita, nema više nikoga - rekla je Kačavenda.

- Htela sam sinoć da smisliš neki kvaran odgovor - rekla je Sofija.

- Moj Srđan je bre dobar frajer, žene su uvek ludele za njim. U klubu su mu prilazile žene, a ja nikad nisam reagovala jer je to ispod mog nivoa. Na njemu (Janjušu) je kako će da odreaguje, a ne na meni - rekla je Kačavenda.

- Aneli ga je nešto ispitivala na igri istine, to sam videla - rekla je Miljana.

- On se s njom sprda. Nema šanse da reagujem na nju, pa kad nisam odreagovala na polivanje kreveta neću ni na uvrede. Nema šanse jer bi ona to najviše volela - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić