Ovo nije devojka s kojom sam bio: Luka više uopšte ne može da prepozna Aneli, ubeđen da ima taktiku protiv njega! (VIDEO)

Trese im se tlo pod nogama!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Što si rekao sinoć Aneli da nećeš da pričaš šta si sve radila? - glasilo je pitanje.

- Neću da pričam, evo samo neka gledaoci pogledaju moje reakcije i njene - rekao je Luka.

- Manipulatore, treba da te zatvore. Prestani da lažeš lažovčino jedna, ispadaš smešan napolju - rekla je Aneli.

- Ne zanima me šta ispadam napolju, s ovom devojkom neću da budem u životu. Devojka mi priča da sam najgori i da hoću da je uništim - rekao je Luka.

- Mislim da je ovo reakcija na Sofijino pitanje juče, oni su veštački u vezi - rekao je Mića.

- Ja moram da kažem da mislim da je sve laž što pokazuje prema meni, ovo nije devojka s kojom sam ja bio - rekao je Luka.

- Ja sam rekla da ja njega sad volim više nego prošle godine i samo njega volim, ne zanima me niko u ovoj kući - rekla je Aneli.

- Vi niste srećni, nije moguće da su se svi tvoji fanovi okrenuli protiv Luke - rekao je Milan.

- Mene su fanovi zamolili da mu kupim neke stvari i izaberem, to je poklon od njih. Ja nisam želela da unosim stvari za njega jer nisam znala da li ćemo biti zajedno - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić