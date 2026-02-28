AKTUELNO

Sitni lopov i narkoman iz kraja... Matora ne može da veruje šta Cimi radi, ubeđena da njegova porodica nema veze s njegovim ulaskom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi reči!

Jovana Tomić Matora na pauzi za reklame došla je do svog kreveta, te je tako besno pričala o Milanu Zlatanoviću, poznatijem kao Cimi.

- Čovek bio u zatvoru mesec dana pre nego što smo mi ušli...Majka njegova bila sada na groblju, šta ja treba da pričam sada, šta je on sve radio?! To je kao kada bi se svaki klošar sada nakačio da uđe, jer sam ja ovde 12 godina - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni nije jasno da to Zoran dopušta da on tako snima - rekao je Mića.

- Ovaj ga uhvatio kao namerno da dr*a, na foru...Zoran je verovatno to hteo da kaže da bi smirio, naravno da to ne misle, Zoran je luđi nego svi oni. On je čovek bio u zatvoru, ovo nema veze sa njegovim bratom i porodicom, veruj mi. Lopovčić, narkomančić sitni iz kraja, nego neću da pričam - rekla je Matora.

- Ovo je blam blamova, ja ne mogu da verujem - dodala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije meni zbog mene, nego zbog ćaleta, što se on potresa kada mene vidi - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

