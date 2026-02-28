To su trenuci naše nemoći, pa tako reagujemo: Luka pokušao da opere njegove i Anitine kikseve, pa progovorio o Aneli (VIDEO)

Iskren ili ipak nije?!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu sa Anitom Stanojlović.

- Nerija i dalje zoveš "tečino", komentarišeš Aneli, baciš neku uvredu, Mina tvrdi da je gledaš na žurci, a ti optužuješ da ti nameću Aneli, kako to, objasni mi - pitao je Darko.

- Objašnjenje nemam gde sam Radi pomogao, gde sam ja umešao prste i dao za pravo da ljudi kažu kakvu potrebu imam da napišem nešto za Aneli. Isto tako i za Nerija, daje za pravo ukućanima da me komentarišu...Samim tim, kao da se nikada nisam osetio povređenim i izdano, pa tako olako izgovaram. Meni bi smetalo sigurno da je obrnuta situacija, meni Anita nije zamerila - rekao je Luka.

- Ko je kriv što je tvoja devojka nesigurna i što ludi na pomen Anelinog imena?! Da li sama Aneli, da li produkcija koja vam je kriva za sve u poslednje vreme ili ti koji očito ovim nekim stvarima daješ povoda - pitao je Darko.

- Ja sam njoj rekao da joj nije dolazilo pitanje: "sram te bilo, smeješ se Luki", nego je stizalo pitanje: "ti ćeš da ga izvedeš na pravi put". Ja sam kriv, nije to izašao klip. Možemo mi da se ljutimo na Minu ako izmisli, ali nismo mi ovde došli, pa da sami biramo, to su trenuci naše nemoći, pa tako reagujemo. Da Anđelo tako provocira, ja bih se na to nasmejao ili bih odgovorio, ali sam i ja kriv jer sam pokazao da mogu da koketiram sa strane, kao što sam radio sa njom. Ja bih voleo da Aneli nije učesnik ove sezone i da sam sam sa Anitom - rekao je Vujović.

- Kako komentarišeš to što je Aneli pokušala da isprovocira Anitu tako što je rekla da će sa Lukicom da pije kafu napolju - pitao je Darko.

- Trebala je da joj odgovori isto tako nešto šaljivo, samo ne da pokazuje reakciju jer samim tim daje zeleno svetlo da Aneli može da je iznervira jednom rečenicom... - rekao je Luka.

- Da li misliš da si ti neki ljubavni vitez i da ljubav prema Aniti dokazuješ tako što ćeš, zato što se udara na vašu vezu jako, bojkotovati delove programa i nećeš odlaziti u emisije - pitao je Darko.

- Ja sam bio protiv toga, ja sam govorio da ne želim takav odnos i da ne može da mi kaže da se ne vratim u emisiju - rekao je Vujović.

- Mnogi postavljaju pitanje šta si ti od Anite napravio, budući da je i Tamara PR-ka zgrožena na kakav način imate se*s - pitao je Darko.

- Imamo mi tako neke šale...Nije lepo, nije lepo. S obzirom da sam stariji od Anite, pokazujem kao da nisam svestan da ima dete kod kuće, ne pazim i ne vodim računa - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić