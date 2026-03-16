Ne može to da bude kao pre: Đukić misli da je definitivno puklo između njega i Luke, progovorio i o bliskosti s Aneli (VIDEO)

Iskren do koske ili pak, nije?!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Filipa Đukića sa Boginjom i Sandrom Todić, voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Đukićem u Šiša baru.

- Dosta se spominješ po ćoškovima, tvoja zaintresovanost za Lukinu i Anitinu vezu - rekla je Ivana.

- Ja?! Se sprdaš?! Mene je Teodora to pitala u hotelu na Igri istine. Ja sam rekao, ako je bila zaljubljena u mene onda je nije zanimao Luka i obrnuto - rekao je Đukić.

- Da li misliš da prijateljstvo Luke i tebe ikada može da se popravi, s obzirom da i ne razgovarate - pitala je Ivana.

- Mislim da nikada neće biti kao pre, dokle god je sa njom nikada neće biti kao nekada. Zamisli odemo kao vidimo se on, ona i ja, to je baš bolesno i nije prirodno da nas troje blejimo. Izgubili smo tu neku bliskost, mi smo mislili da je kao pre, mi nismo od početka blejali i družili se. Njegovo učešće mi se nije dopalo, branio je neodbranjive stvari, mislim, što bih ja branio porodicu Ahmić?! - rekao je Filip.

- Njegov odnos sa Anitom je turbulentan, imaju skandalozne svađe, kada uporediš Luku u vezi sa Aneli i sa Anitom, šta primećuješ - pitala je Ivana.

- Luka nikada nije imao ovakve veze kao što je imao ovde, u rijalitijima. Ja ga nikada nisam video u tim stanjima. Drugo, da li je gora ili bolja veza sa Anitom ili Aneli, obe su mi loše iskreno. Nemoguće je da nema emociju, a da radi takve stvari. Mislim da on nekako to nezadovoljstvo koje ima, skuplja u sebi, pa akumilira - rekao je Đukić.

- Jedan učesnik je primetio tvoje i Aneline neke poglede i razmenjivanje čokoladica, hajde da mi prokomentarišeš to - rekla je Ivana.

- Dala mi je čokoladicu, tražio sam jer je dobijala. Aneli i ja imamo dobar odnos, totalno sam promenio mišljenje o njoj. Ni ona u vezi nije sjajna, ali van stola i svega, ona je kul - rekao je Đukić.

- Maja je rekla da si je razočarao kao čovek, kada bi morao da napraviš paralelu, kakav bi zaključak mogao da izneseš - pitala je Ivana.

- Klasičan ženski rivalitet (Aneli i Maja) koji ne prestaje. To što su se družile, to je bilo nadmetanje, samo bez psovki. One su se uvek takmičile - rekao je Filip.

Autor: Nikola Žugić