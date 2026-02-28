AKTUELNO

Zadruga

Sledi raskid ili večna sumnja: Mina ne može da veruje koliko je Viktor hladan, Mića joj održao predavanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Očitao joj bukvicu!

Mina Vrbaški poverila se Tanji Stijelji Boginji da je njen dečko Viktor Gagić mnogo hladan i da su po svemu sudeći raskinuli, a Mića je probao da je uteši.

Treba da ostane dosledan sebi i... Jami bez dlake na jeziku priznala da Đukiću želi život bez Teodore, nikako ih ne vidi zajedno! (VIDEO)

- Zamisli da nekog toliko boli k*rac, a ako nekog voliš i ako ti je stalo onda ćeš s tom osobom da sedneš i da pričaš. Ja uvek trčim za njim - rekla je Mina.

- Sama si kriva što si u vezi s nekim ko ti ne veruje - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- On čeka skrinšot sa srcem, ali neće dočekati nikad - rekla je Mina.

Puče veliko prijateljstvo Bore i Kačavende! Sada definitivno zaratili, LUK im zabiberio čorbu: Upozoravam te, nemoj da se mangupiraš (VIDEO)

- Ako se dokaže da si ti nosila srce, prekid veze. Ukoliko se ne dokaže, ostaje njegova večna sumnja. Bićeš kriva svakako - rekao je Mića.

Autor: N.Panić

