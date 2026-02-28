Sledi raskid ili večna sumnja: Mina ne može da veruje koliko je Viktor hladan, Mića joj održao predavanje! (VIDEO)

Očitao joj bukvicu!

Mina Vrbaški poverila se Tanji Stijelji Boginji da je njen dečko Viktor Gagić mnogo hladan i da su po svemu sudeći raskinuli, a Mića je probao da je uteši.

- Zamisli da nekog toliko boli k*rac, a ako nekog voliš i ako ti je stalo onda ćeš s tom osobom da sedneš i da pričaš. Ja uvek trčim za njim - rekla je Mina.

- Sama si kriva što si u vezi s nekim ko ti ne veruje - rekao je Mića.

- On čeka skrinšot sa srcem, ali neće dočekati nikad - rekla je Mina.

- Ako se dokaže da si ti nosila srce, prekid veze. Ukoliko se ne dokaže, ostaje njegova večna sumnja. Bićeš kriva svakako - rekao je Mića.

Autor: N.Panić