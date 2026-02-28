AKTUELNO

Zadruga

Haos u Eliti: Dača razvezao jezik i urnisao Luku i Anitu u paketu, Vujović dokazao da ne može bez Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U Beloj kući takmičari trenutno biraju najbeskrupulozniju osobu, a Dača Virijevič je dobio reč.

- Luka je ovde ušao da brani Ahmiće bez obzira na ro kakva su njihova nedela, a on je opravdavao svako. Ti si Neriu rekao: ''Ti si mali smrad'' - rekao je Dača.

pročitajte još

Isto je da li bičao o ĐUBRETU ILI O FILIPU! Asmin brutalno ponizio Đukića, Dača otkrio šta je pričao o Staniji! (VIDEO)

- Što lažeš Dačo? - upitao je Luka.

- Matora zna da si mu rekao je smrad - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikada nisam govorio već sam rekao zbog deteta sa autizmom - rekao je Luka.

- Rekao si da je mali smrad - rekao je Dača.

- Prošle godine si pominjao Noru i onda si se izvinjavao - rekao je Luka.

pročitajte još

Bukti rat na samom startu: Ivan i Aneli skinuli rukavice, pa jedno drugom sasuli sve u lice! (VIDEO)

- Ostavite Noru više na miru, izvadite moje dete iz usta - rekla je Aneli.

- Vi ste lažni verenici, sram vas bilo - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prošle godine si pričao kakva je ona majka, ona je skakala i plakala - rekao je Luka.

- Ti trebaš Asminu da klekneš, jel razumeš to? - upitao je Dača.

pročitajte još

Jednog muškarca muvaju ČETIRI DEVOJKE! Dača i Mina otkrili NOVI FLERT u Beloj kući, ovaj spoj niko nije očekivao! (VIDEO)

- Ajde pali tamo više - rekla je Anita.

- E sada ću da navedem Anitu jer si ovde pričala da voliš Anđela, a meni pričala o Relji - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je laž, tužba - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Palo pomirenje: Dača i Anastasija zakopali ratne sekire, više im niko ništa ne može! (VIDEO)

Zadruga

BEZ BLAMA I SRAMA! Luka pokušao da otera Anitu u spavaću sobu, pa legao kod nje u krevet! (VIDEO)

Zadruga

Želim ti da... Luka opet pokazao da ne može bez Aneli, Anita će poludeti kad ovo sazna! (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Maja Marinković priznala koji ljubavni par ima najveću emociju u Eliti! (VIDEO)

Domaći

Aneli prevarila Luku sa Stefanom Karićem?! Miljana ubeđena da su Ahmićeva i Vujović u FEJK ODNOSU, on otkrio kada bi raskinuo sa njom (VIDEO)

Zadruga

Haos u cik zore! Asmin i Aneli provokacijama tresu izolaciju, Uroš se hitno obratio Staniji! (VIDEO)