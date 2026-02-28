Haos u Eliti: Dača razvezao jezik i urnisao Luku i Anitu u paketu, Vujović dokazao da ne može bez Aneli (VIDEO)

Neočekivano!
U Beloj kući takmičari trenutno biraju najbeskrupulozniju osobu, a Dača Virijevič je dobio reč.
- Luka je ovde ušao da brani Ahmiće bez obzira na ro kakva su njihova nedela, a on je opravdavao svako. Ti si Neriu rekao: ''Ti si mali smrad'' - rekao je Dača.
- Što lažeš Dačo? - upitao je Luka.
- Matora zna da si mu rekao je smrad - rekao je Dača.
- Nikada nisam govorio već sam rekao zbog deteta sa autizmom - rekao je Luka.
- Rekao si da je mali smrad - rekao je Dača.
- Prošle godine si pominjao Noru i onda si se izvinjavao - rekao je Luka.
- Ostavite Noru više na miru, izvadite moje dete iz usta - rekla je Aneli.
- Vi ste lažni verenici, sram vas bilo - rekao je Dača.
- Prošle godine si pričao kakva je ona majka, ona je skakala i plakala - rekao je Luka.
- Ti trebaš Asminu da klekneš, jel razumeš to? - upitao je Dača.
- Ajde pali tamo više - rekla je Anita.
- E sada ću da navedem Anitu jer si ovde pričala da voliš Anđela, a meni pričala o Relji - rekao je Dača.
- To je laž, tužba - rekla je Anita.
Autor: N.Panić