Rekao mi je da mi Luka nikad neće napraviti dete! Anita rešila da uništi Daču! (VIDEO)

Nikad mu neće zaboraviti ove reči.

Učesnici "Elite 9" danas biraju najbeskrupulozniju osobu među sobom, a sledeća na redu za komentarisanje je Jovana Tomić Matora.

- Ja ću da kažem ono što mi je najupečatljivije, što mi je obeležilo sezonu, to su definitivno Asmin i Aneli, imaju dete, porodice su im povezane, to ima težinu kad god oni pričaju. Moram reći za Asmina on nikad nije rekao da je Aneli nešto ne daj bože pokušala da uradi - rekla je Matora.

- Kako nije kad je rekao da sam pokušala da bacim dete sa terase - rekla je Aneli.

- Nisam to rekao nikad - naveo je Asmin.

- Niste birali sredstva kad ste u svađi, to je primer kako možete da se gazite iako imate cilj, verujem da vam bude žao, ali preovlada bes. Vi ste drugo i treće mesto, a na prvom mestu je nešto što je ostavilo... Takav utisak. To je Nerio, meni je to neshvatljiva stvar, znam da se Nerio kaje. Kad se javno odrekao majke, kad je pričao da je zla, koliko god ne skače za neke stvari, a znam kako priča i šta radi, nema jačinu i petlju da se suprotstavi i da ga te stvari bole - rekla je Matora.

Potom je glasala i Anita Stanojlović.

- Na prvom mestu je Dača, malopre sam navela, on mi je rekao p*derčino, ja kući imam dva brata i sina, a on je rekao p*deri su ti kući. On mi je rekao da nikad neću biti trudna, Luka ti neće napraviti dete, udario je na stvari koje ženu najviše bole, spreman je da gazi preko svega da bi bio Đedović broj dva, gazi preko dece, porodica, samo da bi bio bitan. Druga osoba je Bora, rekao mi je u svađi ono za sina, ja to nisam zaboravila. Treća osoba mogu da navedem Minu prema Viktoru, ili ovog što je ušao juče, izneo sve i svašta, čovek je gledao rijaliti i pljuvao sve žive - rekla je Anita.

- Nikad Aniti nisam udario na dete, to je gnusna laž, ti si zdrava mlada, zašto bih ti to rekao - rekao je Dača.

Autor: R.L.