Mene naziva sutlijašicom, a ona smrdi za DESET! Maja Marinković udarila nikad žešće na Aneli, pa potkačila Đukića i obratila se Staniji! (VIDEO)

Ona nema zadrške.

Maja Marinković danas je gostovala u radio emisiji kod Milene Kačavende i Dače Virijevića.

- Koliko Aneli smrdi od jedan do deset - pitala je Kačavenda.

- Pa deset, kad mene neko nazove sutlijašicom i to prva, ja imam argument - rekla je Maja.

- Kad ste razmenili stvari, da li si uzela tabletu za dan posle, da ti ne pređe neka bolest - pitala je Kačavenda.

- Mi jesmo razmenile garderobu, a meni je toliko poniženje, da to prebacujemo, to je takav blam. Ne tražim da meni bilo šta vrati. Obe smo u ovom blamu, a ona je začela tu priču, a obe smo začele tu priču. Ja neću da oblačim tu gerderobu, a ja njoj neću to prebaciti. Ja sa Asminom neću nikad ući u vezu, ja volim da se zezam i da se peckam. Lažna nada je kad nešto imaju sa nekim pa posle nisu tako mislili. Lažna nada je kad nekome ne kažeš konkretno u lice, a ja sam uvek iskrena - rekla je Maja.

- Danas te Filip naveo za beskrupuloznu, otkud to - pitao je Dača.

- Ne znam. Najlakše je da napraviš neko s*anje, pa reći da se ne sećam. On je za mene muškarac koji nema karakter, nikad više, ja sam prema njemu bila čovek i drug, a on je trebalo da ima poštovanje - rekla je Maja.

- Da li smeš da se obratiš Staniji i da joj čestitaš osmi mart - pitao je Dača.

- Pozdrav za sve žene. Želim Staniji i svim ženama srećan osmi mart, da ga provede na najlepši mogući način. Ja nemam ovde drugarice, to je mnogo velika reč - istakla je Marinkovićeva.

- Da li je okej da svojoj drugarici uradiš takve stvari da prihvatiš flert prema Asminu, a znaš za njegove emocije - pitao je Dača.

- Ne mislim da sam bilo šta uradila loše, ne mogu da zabranim nekome da se zaljubi u mene. Isticala sam da ne bih zbog tih stvari uradila, ali da nešto želim ne može niko da me zaustavi, ali čovek mi se jedno ne sviđa ne gledam ga na taj način. Asmin je osuđen na propast, on će ovaj pakao do kraja života - rekla je Maja.

Autor: R.L.