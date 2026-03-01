Ori se Bela kuća! Hana i Nerio žestokom svađom zatresli sve, on konačno priznao da se neće promeniti i stati uz nju! (VIDEO)

Haos!

Hana Duvnjak pokušala je po ko zna koji put da od Nerija Ružanjija napravi idealnog verenika i budućeg supruga, međutim, samo su uleteli u žestoku raspravu kada je on priznao da se nikad neće promeniti.

- Nije poenta što se pomiri, nego što je prešao preko svega kao da nije ništa bilo. Čim mu neko nešto kaže ja budem kriva odmah - rekla je Hana.

- Iznervirao sam se kako joj Uroš filuje mozak, a ona klima glavom - rekao je Nerio.

- To je Uroš. Kad si izašao napolje nju su svi napali da je ona kriva što si ti ušao. Ti ništa nisi pogrešio. Imaš pravo da spustiš loptu sa tetkom, ali moraš da kažeš da ona ne sme da napada Hanu i govori da je ona kriva - rekao je Dačo.

- Mene si ostavio da se borim sama. Kako si mogao da se svađaš sa mnom, a nisi mogao da sačekaš šta će ona meni da kaže? - vikala je Hana.

- Njoj je jako teško, ona se upravlja prema tebi. Podržala te u svemu, a ti se preokrećeš za 180 stepeni - rekao je Dačo.

- Ja se ne preokrećem - rekkao je Nerio.

- Dozvolio da dođeš da se dereš na mene kako si ti u pravu, a nikad nisi bio - rekla je Hana.

- Želiš li da se pomiriš sa Aneli? - pitao je Dačo.

- Jesi me štitio u četiri zida pre? - pitala je Hana.

- Nisam - rekao je Nerio.

- Što si onda došao ovde? - pitala je Hana.

- Kako ćeš napolju da je zaštitiš, a ne možeš ovde? - dodao je Dačo.

- Ne voli on mene, niti me poštuje. Tebe je bilo sramota da radiš na pumpi, nego si hteo da radiš za mamu. Ja sada ne mogu ispraviti svoj život jer ćeš biti isti, a tada sam mogla. Sad nemam mogućnost jer sam sama - rekla je Hana.

- Moraš da shvatiš da je bolje kad ćutim! Bolje da ćutim kad je ovakav momenat - rekao je Nerio.

- Ti uvek ćutiš... Ja ne želim biti sa tobom ovako - rekla je Hana.

- Rekao sam da ću se potruditi, ali ne mogu. Ti hoćeš mene da ostaviš i nesrećna si u odnosu, ali hoćeš da ja kažem - rekao je Nerio.

- Nije! Ja sve trpim zbog tebe - govorila je Hana kroz suze.

- Sto puta samo imali ovakvu raspravu, ali ja ne mogu! - rekao je Nerio.

- Ja ne želim da ga ostavim. Ja te volim i želim da budeš uz mene, da nisi lenj i da ti nisam mama i da mi daješ pažnju. Ti mene očito jesi prestao voleti - govorila je Hana.

- Ne mogu da se promenim - rekao je Nerio.

- Okej, gotovo! - rekla je Hana.

- Lu noć idemo spavati - rekao je Nerio.

- Ja ne idem, idi kod Aneli spavaj - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić