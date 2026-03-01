Više se ne ograđuje od Asmina! Maja ne prestaje da podbada Alibabu, Janjuš zbog ovoga doneo neočekivanu odluku! (VIDEO)

Šok!
Nakon emisije "Nominacije" Maja Marinković nastavila je da urniše Marka Janjuševića Janjuša koji ju je poslao u izolaciju, a ubrzo je krenula i sa peckanjem Asmina Durdžića.
- Ti si đubre i prevarant, loš si čovek. Ništa ti u životnu nije svetu. Ti si se zbog mene razveo, a sada si shvatio da se nikad neću pomiriti sa tobom. Ja se zaj*bavam kao i ti sa mnom. Nisi pametan veruj mi. Da si pametan znaš gde bi bio... - rekla je Maja.
- Meni je rekao da nema nikakve emocije prema tebi - rekao je Asmin.
- Ti si rekao na početku da je Janjuš ljubomoran jer ima emocije - rekla je Maja.
- Nema na šta da bude ljubomoran jer se mi ne družimo - rekao je Asmin.
- Gazio bi on mene i ranije, ali nije smeo od tebe. Ti i ja smo drugo - rekla je Maja.
- Ako budeš ušao u vezu sa njom ja ću imati poštovanje da tu nema komunikacije - rekao je Janjuš.
- Ma daj bre, kvario mi ovde svaku vezu - rekla je Maja.
- Ja sve mislim da ti teraš rijaliti sa mnom i Janjušem - rekao je Asmin.
- Večeras sam ti pokazao neke stvari i želim laku noć - rekao je Janjuš.
- Videli smo tvoje i Janjuševe veze. Osuđen si na propast, tri godine ne možeš da se izboriš - rekla je Maja.
- Mene svi mrze zbog tebe. Kod mene nema levo i desno, moraš biti mirna - rekao je Asmin.
- Aha, videla sam, pa si je jurio tri dana po afterima - rekala je Maja.
Autor: A.Anđić