UVELIKO PRIPREMA TEREN ZA RASKID?! Teodora otkrila svoje planove, u njima Bebice nema ni na mapi! (VIDEO)

Teodora Delić razgovarala je sa svojim momkom Nenadom Macanovićem Bebicom, usled čega je otkrila kakve planove ima, dok njega u njima nije ni pomenila.

- Volela bih da živim na nekom primorju. Ne volim kad je sneg. Prvi sneg kad bude pao naredne zime, idem na Tajland - rekla je Teodora.

- A posao? - upitao je Bebica.

- Zar stvaerno mislić da će meni posao zavisiti od toga da li sam fizički prisutna? Ne, naravno - kazala je Teodora, dok je Bebica ostao vidno zatečen.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.