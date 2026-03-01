AKTUELNO

Zadruga

UVELIKO PRIPREMA TEREN ZA RASKID?! Teodora otkrila svoje planove, u njima Bebice nema ni na mapi! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Teodora Delić razgovarala je sa svojim momkom Nenadom Macanovićem Bebicom, usled čega je otkrila kakve planove ima, dok njega u njima nije ni pomenila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Volela bih da živim na nekom primorju. Ne volim kad je sneg. Prvi sneg kad bude pao naredne zime, idem na Tajland - rekla je Teodora.

- A posao? - upitao je Bebica.

- Zar stvaerno mislić da će meni posao zavisiti od toga da li sam fizički prisutna? Ne, naravno - kazala je Teodora, dok je Bebica ostao vidno zatečen.

Foto: TV Pink Printscreen

  



