ZAVIRITE U LUKS HOTEL GDE ĆE BORAVITI TEODORA I FILIP! Odmah se zainteresovali za BRAČNI KREVET u kom će provesti noć, ona uveliko zaboravila na Bebičine opomene i zabrane! (VIDEO)

Teodora Delić i Filip Đukić nakon što su stigli u hotelsku sobu, gde će provesti noć, rešili su da prvo napune stomake preukusnim specijalitetima koji su ih dočekali na stolu. Međutim, njih dvoje su usput sve vreme ćaskali o neobaveznim temama, što je znak da Delićeva nije ispoštovala svog momka Nenada Macanovića Bebicu, koji joj je skrenuo pažnju da konverzaciju svede na minimum.

- Hrana je preukusna - rekla je Teodora.

- Da, jeste.Veoma je lepo ovde. Šta je ovo, pasta neka? - dodao je Filip.

- Ims svačega, jeste - rekao je Filip.

- Uživanje pravo - kazala je Teodora.

Autor: S.Z.