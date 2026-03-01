AKTUELNO

NEĆE SE PROMENITI! Teodora više ne krije da odbrojava sitno do raskida sa Bebicom, Filip prokomentarisao njenu vezu sa Macanovićem: ON JE OPSESIVAN, TO NIJE LJUBAV! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodora Delić i Filip Đukić razgovarali su sa reporterkom Pink televizije na putu ka hotelu, kako bi proslavili svoju nagradu posle uspešnog zadatka vezivanja lisicama, te su progovorili o svom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad pogledaš neke druge parove i uporediš sa svojom vezom, da li ti deluje da je vaš odnos stabilan? - upitala je reporterka.

- Ne. Mnogo svađa se dešava u poslednje vreme, nije to sve kako bi trebalo. Mislim da se Bebica neće promeniti. Slabe su šanse. Dala sam mu samo šansu jer imam emocije - kazala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti se najviše dopalo kod Filipa? - upitala je reporterka?

-Ne privlači me izgled. Kod njega me je privukla energira. Osetila sam tada kada se to desilo, veliku strast - odgovorila je Teodora.

- Da li si nasilno prekinula tu strast, ili se desilo samo od sebe? - upitala je reporterka.

- Mislim da se desilo samo od sebe. Desilo se ono što je trebalo - kazala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koje osobine Filipove bi dala Bebici? - upitala je reporterka.

- Nisam Filipa dovoljno upoznala, da bih o tome pričala. Ni u hotelu sad gde idemo, nemam plan da ga bolje upoznam - kazala je Teodora.

- Da li ti je Bebica nešto rekao pre odlaska? - upitala je reporterka.

- Rekao mi je da ne komuniciram preterano sa njim, što sigurno neću raditi - kazala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta te je privuklo kod Teodore? - upitala je reporterka.

- Fizički izgleda me je privukao kod nje. Gledali smo se, desila se ta neverbalna komunikacija i strast. Ništa nisam znao o joj, načinili smo neki korak, a dalje se sve zna šta se desilo - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

