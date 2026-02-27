Njihov odnos sve intrigira: Filip priznao zbog čega ne želi da bude sa Boginjom, Teodora je uporedila sa Anđelom Đuričić, a Janjuš otkrio na čemu Tanja mora da bude zahvalna Đukiću (VIDEO)

Šok!

Na narednom klipu koji je pušten, takimčari su mogli da vide kako Anita Stanojlović i Luka Vujović teše Tanju Stijelju Boginju koja je plakala zbog Filipa Đukića.

Na samom početku, Filip je otkrio ko je Trta kojeg Luka pominje:

- To je neki čovek iz kraja - dodao je Filip.

- Ma da, to je naš drug iz detinjstva, a njemu je Boginja rekla da je pozdarvio Trta, što je njemu bilo smešno - dodao je Luka.

- Teodora rekla si da je Boginja blam - rekla je Ivana.

- Ako gledam iz trećeg ugla, ne volim kada se žene ponižavaju, muškaci osvajaju, a žene treba da budu osvojene. - rekla je Teodora, pa je otkrila da je uporedila Boginju sa Anđelom Đuričić:

- Ponaša se kao Anđela Đuričić koja je jurila za Matejom Matijevićem.

- Anđela se blamirala kada nije bila pijana, ja Filipa ne jurim, ne nudim se. Ja imam ovekve rekacije samo kada sam pijana. - rekla je Boginja.

- Boginja je počela da plače jer nema prijatelje, svi su je izdali i njoj je teško - dodala je Anita.

- Ja sam neko ko je mnogo surov, ona je mene nazvala bipolarnom, ali ja sam ovde skakala na njen pogled, ali sam provalila njenu taktiku. Ja izlazim iz kazina, ona plače govori kako nju svi diraju, kako je Ivan poljubio na kvarno, pa ja bih napravila skandal - rekla je Advokatica.

- Nemoj da lupetaš - dodala je Boginja.

- Boginja juri sve devojke koje prilaze Filipu, a on ne želi da bude sa njom, sačuvao je dva puta da se ne ogreši - rekao je Bora.

- Moram da kažem da sam ja vodio računa o teškim momentima, ispada da je ne žekim da budem sa njom zbog priče - rekoa je Filip.

- Mene ovo jako smara i nervira, ja ne želim da se to pevezuje sa mojom životnom pričom. - rekla je Boginja.

- Ovde ispada kao da Boginji odgovara ova priča, a to što on njoj govori da joj je draga, a ona luda sa njim. - rekao je iVAN.

- Ja to ne redimm, a sam iskrenu u celij priči, ne želim da je pvoredim - rekao je Filip.

- Vidimo svi da Filip ne želi da bude ni sa jednom devojkom, a sa druge strane vidi se da on nju gotivi i nju je uvek odvajajo - govorio je Terza.

- Ja prvi put kada sam odbio Boginju tada se nije znalo za njenu priču, ja sam rekao da neću da ima seks sa njom jer se zaljubila - govorio je Filip.-

- Boginja treba da poštuje Filip jer je nije izblamirao jer je gotivi - rekao je Janjuš.

- Rekla sam i na intervjuu da sam promenila mišljenje o njemu, da nije ovakav napolju. Nisam ga doživljavala da je ovako samoživ, sebičan, da nema muškost - rekla je Anita.

Autor: N.B.