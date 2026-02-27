AKTUELNO

ZAHVALNA MU JE NA JEDNOJ STVARI: Đukić otkrio što ne želi da bude sa Boginjom, ona priznala šta joj smeta (VIDEO)

Na sledećem video klipu koji je pušten Tanja Stijelja Boginja se žali Hani Duvnjak o Filipu Đukiću:

- Boginja je te večeri malo prebacila, pa je krenula da me poljubi, ali ja to nisam hteo., te je onda plakala zbog mene. JA znam da je ona zaljubljena, li ne želim da joj dajem lažnu nadu - rekao je Filip.

- Ovde ljudi vide neke stvai, ali ja sam ispala pravedan, nisam lega sa nnjim u krevet - dodala je Boginja.

- Ja sa njom ne mogu da bude, ona je zaljubljena a ne želim da misli da dajem lažnu andu - dodao je Filip.

-Ja nemam šta da radim, niti kome da se use*em u život, on me je sačuvao, a Jovana je sve dala - govorila je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je zaljubljena od njega od početka, on nema emocije, prema njoj i meni je krivo što smo Filip i ja spavali, zbog nje, ali šta ću - govorila je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

