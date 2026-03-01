JA TEBE VO... Teodora pronašla način da Filipu otkrije kakve emocije ima prema njemu?! (VIDEO)

Da li je ovo namenski uradila?!

Teodora Delić i Filip Đukić nastavili su svoj razgovor u hotelu, te su započeli temu

- Na kolaču ima cimeta, a ja ga ne volim - rekla je Teodora.

- Je l'? Ne osećam ga. U baklavi sigurno nemam cimeta. Hoćemo li da spavamo za petnaest minuta? - kazao je Filip.

- Hoćemo - rekla je Teodora.

- Je l' ste bili Bebica i ti kada su Miona i Stanislav bili u hotelu? - upitao je Filip.

- Da. Ša je tada ludeo - rekla je Tedora.

- Da li su im puštali snimke ili su imali sve vreme priliku u Beloj kući da gledaju? - pitao je Filip.

- Simke. Tada se desikoi ono čuveno ''ja tebe vo...'' (volim) - kazala je Teodora.

- Bebica i ti niste dobri sa Gastozom? - upitao je Filip.

- Bila sam dobra sa njim, posvađala sam se sa njim zbog Bebice - kazala je Teodora.

