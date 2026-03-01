VEOMA JE SUJETAN: Maja oplela po Janjušu, ulaže silne napore da Asmina okrene protiv njega! (VIDEO)

Zamerio joj se!

Maja Marinković osula je žestok rafal po svom bivšem dečku Marku Janjuševiću Janjušu tokom razgovora sa Asminom Durdžićem.

- Teško otpušta bivše ljubavi. Veoma je sujetan. Kad si dobar prema njemu, on te gazi, kad si loš, onda je on dobar. To je veoma loša stvar, loša naravn. Šteta, on ume da bude veoma zanimljiv. Asmine, smeješ se jer si saglasan sa mnom - rekla je Maja.

- Dok on mene ne dira, ja neću njega da vređam. On je iskusan muškarac - kazao je Asmin.

- On iskusan? Ma, kakvi - rekla je Maja.

Autor: S.Z.