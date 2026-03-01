AKTUELNO

Zadruga

JEZIK HOĆE PRAVO! Teodora se izlanula, priznala koliko uživa u Filipovom prisustvu, pa pokušala da se OPERE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrila kako se oseća zapravo!

Teodora Delić i Filip Đukić uživali su u vrhunskoj masaži, te su tom prilikom neobavezno ćaskali.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo mi je rođendanski poklon...mislim na masažu - rekla je Tedora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Slomila se na komade: Anđela priznala Gastozu da li sumnja u njegove emocije, on doneo odluku da zauvek odsvira kraj njihovoj ljubavi! (VIDEO)

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE TRUDNE EDITE! Pevačica otkrila sve detalje: Nije momenat da se radujem...

Ostali sportovi

Reči Jelene Dokić KIDAJU DUŠU: Moj odnos sa ocem je bio bolan i težak! Biram da se fokusiram na lepo sećanje...

Zadruga

Ne možemo da se menjamo: Gastoz priznao koliko mu je teško jer više nije u ljubavi sa Anđelom! (VIDEO)

Farma

Iz mržnje si mi se desio: Andrea pokazala neznanje pred Pecom i Saletom, pa priznala šta misli o svom dečku (VIDEO)

Domaći

Ne mogu da se začudim i da se desi: Staniju ne bi šokiralo da Alibaba i Maja završe zajedno, ali za sad vidi samo druženje! (VIDEO)