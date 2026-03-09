AKTUELNO

Osećam se uništeno: Anita ogolila dušu o haosu sa Lukom, sve više sumnja da mu je samo sprdnja! (VIDEO)

Otkrila kako se oseća nakon haosa koji je trajao danima!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anitom Stanojlović u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu. 

- Ja ne znam da li sam imala goru nedelju nego ovu, ali kad god misliš da je mirno i da ne može biti gore desi se još gore. On pravi, a onda ja napravim još gore mojim reakcijama. On da ne pravi ne bi bilo reakcija, kao što ste videli u mojoj prethodnoj vezi jer nije bilo povoda. Ja pucam ovih dana, nije mi dobro... Obećao je opet da neće to raditi. Ja ne znam dokle ću više da prelazim, a mislim da će biti bolje - govorila je Anita.

- Mnogo puta si mu rekla da se takmiči sa tobom - dodao je voditelj.

- Mislim da hoće u svemu da bude najbitniji i da bude u pravu. Ja pravim haos, ali uvek bude po njegovom. Ja sebe stresiram i kidam, a on radi kako hoće. On obeća i kaže da neće više, ali opet ponovi. Nisam ja muško, sve je kako on hoće. Ja se osećam uništeno, on mene psihički uništava. Njemu nije bilo bitno na novinarima da pogleda kako je meni, nego da se smeje, a ja sam plakala. Osećam se poniženo, svi su se smejali meni - rekla je ona.

- Koliko boli da ti se smeje cela kuća? - pitao je Darko.

- Ja sam sedela dva metra od Anđela koji je dobacivao da je Luki sve smešno. Bitno je što on nije imao osećaj da pogleda u mene i da se izvini. Ja sam mu to zamerila jer sam očekivala da će da pogleda kako je meni - govorila je ona.

pročitajte još

Glavna papuča Elite 9: Luka otkrio zbog čega 12 godina mlađoj Aniti dozvoljava da ga svakodnevno gazi (VIDEO)

- Mnogo puta si ponovila da vidiš šta radi i da si mu sprdanja - dodao je voditelj.

- Ja imam u glavi da sam mu sprdnja, a on me demantuje kad smo sami jer se lepo ponaša, mazi me i pazi. Kad se dese svađe ja sam ubeđena da se on sprda sa mnom i ne znam šta da mislim - dodala ej Anita.

