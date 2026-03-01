AKTUELNO

NE SKIDAJU MU SE RUŽIČASTE NAOČARE: Bebica tvrdi da Teodorino srce pripada samo njemu, opcija da će se njena preljuba ponoviti NE POSTOJI: SREĆNI SMO ZAJEDNO! (VIDEO)

Šok i neverica!

Prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Nenad Macanović Bebica, koji je otkrio kako se oseća zbog nagrade koju su dobili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Dobro, nikad bolje. Šalim se, naravno. Nisam dobro, ne prija mi jer mi je devojka u hotelu sa momkom sa kojim se sve ono izdešavalo. Verujem da se ništa neće desiti, ona mi je pokazala da me voli, da je uz mene, samo me ova razdvojenost sada ubija - rekao je Bebica.

- Da li se plašiš da se ne razočaraš? - upitao je Darko.

- Ne. Ne plašim se. Mogu da imam neke svoje pretpostavke, filmove u glavi. U svakom slučaju, ovaj zadatak može samo da mi pomogne na kraju, videćemo. Smeta mi što je sad nasamo sa njim. Mislim da se ništa neće desiti. Sigurno će komunicirati, nemoguće je da ne pričaju ništa. Međutim, posle toga ću imati pravu sliku svega u svojoj glavi - rekao je Bebica.

- Ti si joj prešao preko prevare dva dana nakon vaše veridbe. Kako ti sada smeta to što oni ćaskaju i pričaju? - upitao je Darko.

- Smeta mi upravo zato jer se ponovo neke stvari dešavaju. Vraća me na neke stvari, moram samo da kažem da mislim da me nećepovrediti i uraditi nešto, ali mi sve smeta ostalo - rekao je Bebica.

- Da li brineš da će se njihov plamen strasti ponovo rasplamsati? - upitao je Darko.

- Ne, ne brinem. Stvarno ne brinem o tome - kazao je Bebica.

- Da li si ti srećan, Bebice? Reci mi, iskreno? - upitao je Darko.

- Srećan sam, ali poslednje dve nedelje imamo dosta nesuglasica. U trenutku se nešto desi, iznervira nju ili mene, pa pokvarimo sve. Znam kakve će provokacije biti na račun Teodore i Filipa narednih dana, danas sam po prvi put osetio da mene neki učesnici ovde mrze. Nisam mogao da verujem da navijaju za njihov odnos, osetio sam se da bi me lopatama tukli - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

