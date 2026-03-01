LIKOVAO JE TAD, SAD MU JE DEVOJKA S DRUGIM U HOTELU: Teodora se sladi Bebičinim mukama, istakla da je KARMA došla po svoje! (VIDEO)

Šok i neverica!
Teodora Delić otkrila je Filipu Đukiću da ne voli to što njen momak, Nenad Macanović Bebica redovno likuje kad se drugi parovi raspravljaju.
- Bebica je svašta govorio Ša, kada je Miona išla u hotel sa Stanislavom. Eto, likovao je tad, sad mu je devojka sa drugim u hotelu. Karma uvek sve vrati - kazala je Teodora.
- Ko je odneo drugo mesto u ''Eliti 7?'' - upitao je Filip.
- Aneli. Prošle godine je doživela debakl, a ove sezone je najgora ubedljivo. Verovatno je to jer je u istom prostoru sa Asminom, Janjušem i Lukom. U kojoj sezoni ste Bora i ti bili - kazala je Teodora.
- U prvom i trećoj - kazao je Filip.
Autor: S.Z.