Pipkali su se i mazili, a njena ruka je ušla u njegove... Jakšićka pokušala preko Kačavende da prikrije svoje emocije prema Anđelu: Ovo su detalji njihove VATAČINE! (VIDEO)

Šok i neverica!

Aneli Ahmić nije ostala imuna na Aleksandrino komentarisnje Milene Kačavende, te je razotkrila njenu aferu sa Anđelom Rankovićem.

- Jakšićka priča, a mazi se sa Anđelom, pipka se i štipka. Ona je ista kao Milena. Danas sedim, a oni se pipkaju i maze. Ne može ona govoriti a radi iste stvari. Mene boli briga, ja njega ne gledam na taj način. Je l' se u usta ljube? - pitala je Aneli.

- Ma ne, ja nisam video - rekao je Ilija.

- Ja ovde sedim i vidim njena ruka ušla na njegova prsa. Znaš kad sam videla nego nisam htela zbog njega da komentarišem - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić