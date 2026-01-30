Šok i neverica!
Aneli Ahmić nije ostala imuna na Aleksandrino komentarisnje Milene Kačavende, te je razotkrila njenu aferu sa Anđelom Rankovićem.
- Jakšićka priča, a mazi se sa Anđelom, pipka se i štipka. Ona je ista kao Milena. Danas sedim, a oni se pipkaju i maze. Ne može ona govoriti a radi iste stvari. Mene boli briga, ja njega ne gledam na taj način. Je l' se u usta ljube? - pitala je Aneli.
- Ma ne, ja nisam video - rekao je Ilija.
- Ja ovde sedim i vidim njena ruka ušla na njegova prsa. Znaš kad sam videla nego nisam htela zbog njega da komentarišem - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić