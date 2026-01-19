Stanija će dobiti ono što zaslužuje: Aneli priželjkuje spajanje Asmina i Maje! Dačo ispalio rafal istine, totalno raskirnkao njene simpatije prema Anđelu (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je "Mićina igra istine", a Lepi Mića

- Ja vas volim svu trojicu - rekla je Aneli.

- Luka i ja smo igrali igru istine, a on je rekao samo da ne pričamo o Aneli. Ja ako sa Lukom ikad pričam o Aneli voleo bih da se taj klip izbaci. Ja se sa njim iskreno družim. Aniti smeta odnos mene i Luke - rekao je Asmin.

- Luka je rekao da zna zašto se družite, pa se onda pravdao kod Asmina, a Anita je rekla da imate zajedničkog neprijatelja tj. Aneli - rekao je Ivan.

- Ja sam rekao da ona meni nije neprijatelj. Ako je Luka rekao da zna zašto mogu biti samo dva razloga ili Aneli ili Anita - rekao je Asmin.

- Ako je neko iskreniji za mrvicu to je onda Asmin. U Luku sumnjam i svaki dan čujem neke stvari - rekao je Ivan.

- On se boji, misli da ću ja završiti sa Asminom, pa ga drži. Kako mislite da sam onda ja držala Maju radi interesa - rekla je Aneli.

- Aneli hoće da spoji Maju i Asmina - rekao je Ivan.

- Nemoj pričati - rekla je Aneli.

- Ona bi umrla da se Maja i Asmin spoje - ubacio se Dačo.

- Vi ove godine ne možete ući u moju glavu - rekla je Aneli.

- Je l' tebi interes da spojiš Maju i Asmina? - pitao je Mića.

- Ne, rekla sam da će možda doći do toga - rekla je Aneli.

- Šta bi prvo pitala Staniju? - pitao je Mića.

- Što si mi vređala dete - rekla je Aneli.

- Živi bili pa videli- rekao je Asmin.

- Šta bi ti teže palo da Asmin uđe u vezu sa Majom ili da se pomiri sa Stanijom? - pitao je Mića.

- Ništa - rekla je Aneli.

- Ja tebe poznajem kako dišeš - rekao je Asmin.

- Kunem se u svoju porodicu nikad ne bih više mogla biti sa njim. Neka bude sa Majom da se malo i Staniji vrati. Stanija će dobiti ono što zaslužuje. Meni ona nema energiju, ona je baba - rekla je Aneli.

- Ja sam bio za nju i Anđela. Kad smo išli kod rol kapije ona je meni rekla da neće da pusti Anđela. Posle kao da joj ja ne pravim priče, a posle kaže da Anđelo neće biti ničiji - rekao je Dača.

- Kakav si lažov! - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić