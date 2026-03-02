ON JE ĐUBRE BESKARAKTERNO: Maja repetirala vređalicu, usmerila je ka Janjuševom pravcu, istakla da je oličenje neostvarenog muškarca, pa potkačila Filipa: NE ZNAM KAKO SME U OČI DA ME POGLEDA! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bila je Maja Marinković, koja je komentarisala aktuelne teme u Beloj kući.

- Majo, Janjuševa nominacija te je šokirala, zbog čega? - upitao je Darko.

- Nije me ta nominacija povredila, jer prema njemu nemam ni gram emocija. On je đubre beskarakterno. Ako mu nisam pomogla, nisam ni odmogla. Nisam mu vređala bivšu ženu kao Aneli. Okomili su se neki učesnici na mene. Izvređali su me najviše ljudi kojima sam najviše pomagala. E, to mi je hvala. Kada je reč o Janjušu, on je veoma sujetan. Što je prihvatio da priča sa mnom i druži se, ako je mislio da ti iz inata Asminu radim? On se zenta od Asmina, zato mi ne prilazi više nego što bi prilazio da ga nema. Asmin ima pravi zaštitnički stav prema meni. Veoma je ružno to što Janjuš od mene pravi ludaču. Nakon što sam abortirala Janjuševo i moje dete, precrtala sam ga. Ja sam rešila da budemo u korektnom odnosu, a on je ispao teško smeće. Veoma me je razočarao, on je neosvaren čovek. Vređa Aneli i mene, a ipak smo bile njegov izbor - rekla je Maja.

- Je l' ti smeta to kad čuješ da Janjuš govori da si loša osoba? - upitao je Darko.

- Jako je ružno to što radi, veoma je kvaran, to je činjenica. Obrušio se na mene, ne znam šta sam mu to toliko strašno uradila. Mislim da je nebiran u rijalitiju. Jedino što zna je da komentariše druge osobe. Kad mu se kaže istina u oči, onda vređa i ponižava - rekla je Maja.

- Kakva ti je Aneli bila prošle noći? - upitao je Darko.

- Ja jesam već rekla da sve najgore mislim o njoj, pričala je da me je majka ostavila kad sam bila beba. Ja svoju porodicu imam, a neki su svoju prodali. Vidimo da govori da Asmin ne može da vidi dete, pa onda menja ploču. Moj stav je da ona nije žena, koja je primer prave majke. Žao mi je, ali to je jedina, prava istina - rekla je Maja.

- Aneli ne može da veruje da je Asmin tebe sačuvao, a poslao u izolaciju majku svoj detera - dodao je Darko.

- Mislim da se on jeste iskeno zaljubio u mene, ali on mene ne zanima u ljubavnom smislu. On će Aneli da ima na svojoj grbači čitav svoj život, biće osuđen na nju čitav svoj život. Uroš je ispao veoma loš čovek, nije mi ispao prijatelj. Pokazalo se da bi svakog prodao, juče je pokazao svoje pravo lice. Ja njega ne želim da vređam, ali je veoma mizeran i bezobrazan. Nikada ne bih koristila priliku kao da vređam nekog svog prijatelja da bih sebe uzdigla. Uvek sam tu bila za njega, a on mi je okrenuo leđa. On više neće biti moj drug, nećemo imati isti odnos, kod mene je završio. Što se tiče Jovane pevačice, dva puta smo se videle u životu. Prekinule smo komunikaciju kad je zapratila Stanislava. E, onda, kada se sa Carem sve ono desilo, ona se javila meni, pružila mi je podrku. To što je Jovana rekla, čista je nebuloza, ja sam svesna da neki ljudi svašta izmišljaju. Moja tišina je jača od zvuka, trebalo bi to neki da shvate - rekla je Maja.

- Kako gledaš na Filipovu nominaciju? - upitao je Darko.

- Veoma mi je krivo jer sam sebi dopustila takav odnos. On je folirat. On će mene da navodi na anketama, njega treba da bude strah u oči da me pogleda. Nije ispoštovao ni mene, ni moju porodicu - kazala je Maja.

