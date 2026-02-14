AKTUELNO

Zadruga

Očima ne mogu da ga gledam, ružan je i pun zlobe: Aneli priznala da mrzi Asmina Durdžića, ovako je Luka uticao da on ne viđa malu Noru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić, a ona je odmah dala svoj sud o svemu što je Asmin Durdžić večeras govorio.

Pljušte teške prozivke: Aneli svim silama želi da dovede Alibabu do ludila, on je žestoko spustio! (VIDEO)

- Ne znam kako je mogao da bude sa osobom koja je nakon tri dana dolazila kući? Sve što je pričao reagovala sam u momentu i demantovala laži, a on više ne zna šta priča i šta laže. On više ne zna šta priča jer je u sredu rekao da me voli kao osobu. Kad zaboravi na čestitke tad će ponovo da promeni mišljenje, a pet meseci je pred nama i biću ja ponovo dobra. Sve što sam rekla za njega stojim, on je najgori mogući čovek - pričala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo toga ti je izgovorio i kad su te optuživali da ga voliš, ti si rekla: "Ko bi mogao posle svega", ali neki ukućani kažu da se tako tešiš samo jer je sumauto i bizarno - dodao je Darko.

- Naravno. Sve se sad svodi na Asmina i Maju i da li sam ljubomorna, a ja ne znam kako da dokažem da ga ne volim i da ga ne podnosim. Ja slobodno mogu da kažem da ga mrzim. Ja sam dala šansu, htela sam neke stvari da vidim, a posle toga me je najstrašnije isponižavao i govorio da me je navlačio. Ovu osobu ne mogu da gledam očima ružan je i pun zlobe - pričala je Aneli.

Nora sa tri ipo godine prepoznala Staniju Dobrojević? Alibaba otkrio šok detalje, takmičari u šoku! (VIDEO)

- Polemisalo se da li ti nisi želela da daš Asminu Noru ili Luka. Ja sam razumeo da si ti želela, ali da su Luka i Grofica savetovali da nije pametno. Zbog čega si dozvolila da padneš pod Lukin uticaj? - pitao je Darko.

- On je predložio da se pozove Grodica i da se dete vidi i to je bilo pet dana predd ulazak. Ja sam imala raspravu sa Lukom, a htela sam da on vidi Noru. Ja sam znala da bi to bilo šok za Noru, znali smo da ulazi u rijaliti. On je tražio izgovore da ne želi da ja dovodom dete, Grofica, pa Luka, a ja sam želela da on vidi dete baš da ne bih imala pritisak da nisam htela da sam dete - rekla je Ahmićeva-

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

