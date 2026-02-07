AKTUELNO

Zadruga

Pukla od sujete: Jovana napljuvala Asmina čim se pomirio sa Majom, ne može da obuzda ljubomoru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući. 

- Ne opravdavam ovo što je Rada gađala četkom, ali on koristi priliku da kaže da su je Aneli i Anđelo nagovorili i to je ozbiljna vrsta bezobrazluka. Neću ovde da navodnim svoje fanove i po čemu su bili bezobrazni. Ja ću da navedem Asmina i Aneli jer su ispali bezobrazni prema svojoj porodici. Treće mesto Milena Kačavenda koja je ispala bezobrazna prema svakoj osobi koju je ovde nazivala prijateljima - govorila je Teodora.

- Anastasija je ispala bezobrazna prem Bori i Muratu, igrala se sa njihovim osećanjima. Drugo mesto je Bora koji je bio bezobrazan prema Anastasiji i flertovao je sa drugim devojkama. Bebica treće mesto jer je zabranio Teodori da igra sa mnom - dodao je Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva osoba će da bude Uroš Stanić, jako je bezobrazan, petlja, laže i cinkari. Druga osoba je Bora koji je ispao bezobrazan prema meni više puta. Treća osoba Rada zbog današnje situacije - rekla je Anastasija.

- Najviše bih ove koji vređaju mrtve i žive roditelje, porodice i komentarišu mentalna zdravlja. Ja ću da navedem dve osobe koje su izgovorile najmonstroznije stvari, Aneli i Asmin i treće mesto Rada - dodala je Jovana Cvijanović.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

