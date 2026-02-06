Ne treba dete biti neko s kim se kalkuliše: Ivana Stajl isprozivala Milicu i Terzu, a evo ko joj se dopada u Eliti! (VIDEO)

Razvezala jezik!
Ivana Nenadović, poznatija kao Ivana Stajl večeras će se useliti u Belu kuću, a pre ulaska progovorila je o svim gorućim temama ''Elite 9''.
- Ko ti je lep u kući? - upitala je Ana.
- Muškarci mogu da budu lepi i markatni, a od žena mi je ta Vanja Prodanović simpatična. Svako je lep na svoj način, lepe su mi sve stvarno - rekla je Ivana.
- Kako komentarišeš vezu Anite i Luke? - upitala je Ana.
- Ako su njih dvoje srećni i zadovoljni, neka ih. Može joj se - rekla je Ivana.
- Po čemu ti je simpatična Sofija Janićijević? - upitao je Darko.
- Nemam ništa loše protiv nje jer devojku ne znam - rekla je Ivana.
- Kako gledaš na sve što se dešavalo između Milice, Terze i Sofije? - upitala je Ana.
- Ne treba dete da bude neko s kim se kalkuliše zarad nekih obračuna - rekla je Ivana.
Autor: N.Panić