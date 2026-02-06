AKTUELNO

Zadruga

Ne treba dete biti neko s kim se kalkuliše: Ivana Stajl isprozivala Milicu i Terzu, a evo ko joj se dopada u Eliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

Ivana Nenadović, poznatija kao Ivana Stajl večeras će se useliti u Belu kuću, a pre ulaska progovorila je o svim gorućim temama ''Elite 9''.

- Ko ti je lep u kući? - upitala je Ana.

pročitajte još

Ivana Stajl je nova takmičarka Elite 9! (VIDEO)

- Muškarci mogu da budu lepi i markatni, a od žena mi je ta Vanja Prodanović simpatična. Svako je lep na svoj način, lepe su mi sve stvarno - rekla je Ivana.

- Kako komentarišeš vezu Anite i Luke? - upitala je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako su njih dvoje srećni i zadovoljni, neka ih. Može joj se - rekla je Ivana.

- Po čemu ti je simpatična Sofija Janićijević? - upitao je Darko.

- Nemam ništa loše protiv nje jer devojku ne znam - rekla je Ivana.

pročitajte još

Bukti rat u Eliti: Sofija sasula Dači i Kačavendi sve u lice, Terza je svim silama brani od njihovih napada! (VIDEO)

- Kako gledaš na sve što se dešavalo između Milice, Terze i Sofije? - upitala je Ana.

- Ne treba dete da bude neko s kim se kalkuliše zarad nekih obračuna - rekla je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ONA JE SUJETNA I LJUBOMORNA! Teodora Delić isprozivala Milicu Veličković, nazvala je KOMPLEKSAŠICOM! (VIDEO)

Domaći

Informacija iz prve ruke! Jordanka progovorila o raskidu Anđele i Gastoza, pa se umešala Ivana Šašić: To idi mi, dođi mi ne može biti dobro (VIDEO)

Zadruga

Blam veka: Kačavenda unakazila sve koji su joj okrenuli leđa, Sofiju i Terzu ne prestaje da pljuje kod svih! (VIDEO)

Zadruga

VREĐAO SI MOJE DETE: Aneli isprozivala Janjuša jer ne razume zašto je ne poštuje kao svoju bivšu suprugu! (VIDEO)

Domaći

Definitivno ništa od veze: Ivana Keneški već odbila jednog učesnika, pa brutalno isprozivala Mionu i Ša! (VIDEO)

Zadruga

Pokvarena je, a nije dovoljno pametna da se izvuče: Matora nikad brutalnije demolirala Anitu, evo šta kaže a navodima da joj je bivša žena bila sa Rel