AKTUELNO

Zadruga

Blam veka: Kačavenda unakazila sve koji su joj okrenuli leđa, Sofiju i Terzu ne prestaje da pljuje kod svih! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik i ne staje!

Milena Kačavenda tešila je Radu Todorović koje je plakala zbog jednog negativnog pitanja koje je dobila, a onda je iskoristila priliku i da napljuje sve koji su joj okrenuli leđa.

pročitajte još

Aneli i Luka nisu imuni jedno na drugo? Nikad iskrenije progovorili o svom ljubavnom brodolomu, Ahmićeva dodatno podgrejala sumnje: Da mogu da vratim

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Pripremio teren za raskid: Viktor spreman da okonča vezu sa Minom ukoliko se ispostavi da ga je lagala! Kačavenda zanemela zbog OVOG pitanja o Janjušu

- Zašto Terza skače na mene? Nema temu. Sofija govori Dači da ga je stvorila, pa to je blam veka. Ti plačeš jer si se ugojila, a ovo pitanje je da te podstakne da vodiš računa o sebi. Pogledaj moje klipove iz sedmice. Ovde su kačili moje slike pijana kako se presvlačim, je l' treba da se ubijem? Ovo je psihološka igra, ne pada se u sevdah zbog jednog negativnog pitanja - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Blam veka: Aneli shvatila da se unakazila vezom sa Lukom! (VIDEO)

Domaći

Jedinstvene su u Tetovu: Trudna Milica progovorila o prijavi koju je dobila od Sofijine mame, urnisala Janićijeviće kao nikad (VIDEO)

Zadruga

Obelodanila sve tajne Milice Veličković: Aneli otkrila sve o čemu je pričala sa njom! Pravila haos zbog Terze, tražila joj da napada Sofiju, a tu su i

Zadruga

Kakav je to truleks: Slađa ne prestaje da pljuje Anu, likuje na sav glas jer joj se Munja vratio nakon zatvorske akcije! (VIDEO)

Zadruga

BLAM VEKA: Slađa oplela po Anđeli i Gastozu čim je otvorila oči! (VIDEO)

Zadruga

Sve radi zarad opstanka: Kačavenda bljuje vatru od rane zore, očima ne može da gleda Jakšićku! (VIDEO)