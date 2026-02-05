Blam veka: Kačavenda unakazila sve koji su joj okrenuli leđa, Sofiju i Terzu ne prestaje da pljuje kod svih! (VIDEO)

Razvezala jezik i ne staje!

Milena Kačavenda tešila je Radu Todorović koje je plakala zbog jednog negativnog pitanja koje je dobila, a onda je iskoristila priliku i da napljuje sve koji su joj okrenuli leđa.

- Zašto Terza skače na mene? Nema temu. Sofija govori Dači da ga je stvorila, pa to je blam veka. Ti plačeš jer si se ugojila, a ovo pitanje je da te podstakne da vodiš računa o sebi. Pogledaj moje klipove iz sedmice. Ovde su kačili moje slike pijana kako se presvlačim, je l' treba da se ubijem? Ovo je psihološka igra, ne pada se u sevdah zbog jednog negativnog pitanja - rekla je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić