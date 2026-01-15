ALIBABA ODLEPIO, DAJ MU ĆILIM! Učesnici šokirani što je Asmin dočekao jutro sa Aneli, on nije mogao da se opravda! (VIDEO)

Razvezala jezik.

Robot Toša komentarisao je sa Milenom Kačavendom, Dačom Virijevićem i Asminom Durdžićem.

- Meni je najjače dešavanje što je Maja raskinula sa Filipom - rekao je Asmin.

- Najače je što je on jutros pričao sa Aneli, ovaj Alibaba je odlepio, daj mu ćilim - rekla je Kačavenda.

- Ja ovde radim, pričali smo o Nori - rekao je Alibaba i dodao:

- Ona kaže da sam joj ja uništio život, da sam ja kriv što je Nora tužna. Rekla mi da sam bezobrazan što joj nisam prišao da joj kažem da se blamira - dodao je Durdžić.

- Je l' si video šta su Maja i Aneli radile na žurki, kako su jedna drugoj otimale momke - naveo je Dača.

Potom im se pridružio i Anđelo Ranković, te je pričao o Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.