AKTUELNO

Zadruga

Ne smanjuje gas! Teodora roka Filipa pitanjima: Pobeda u Eliti ili Lores? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne zaustavlja se!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

- Da li ti fali da blejiš i da se družiš sa ljudima? - pitao je Filip.

- Fali mi jer znam kao što ti kažeš da je mnogo zaj*bano kad si u vezi i da moraš da vodiš računa. Mi blejimo sa Anđelom i ekipom koja tu bude, ali izbegavamo sve zbog komentara - rekla je Teodora.

pročitajte još

NE ZNA DA SE PONAŠA: Janjuš brutalno osolio po Maji, nazvao je pokvarenom, pa se osvrnio na njegov odnos sa Aneli! (VIDEO)

- Ja tebe nikad nisam video da blejiš sama. Ja bih se roknuo - dodao je Đukić.

- Znam, to je loše. Poređaj mi prva tri mesta u superfinalu koga bi to voleo i kako bi ti posložio Maja, Aneli i Asmin - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin, Aneli, Maja. Ajde ti isto i umesto Maje neka bude Luka - rekao je Đukić.

- Aneli, Luka, pa Asmin. Pobeda ili ostvarenje ljubavnog odnosa sa tom devojkom (Lores) - pitala je Teodora.

pročitajte još

Mrze je, jer je bolja od njih: Taki odgovorio Janjušu i Đukiću nakon što su nominovali Maju za izbacivanje pa uzdigao svoju ćerku njenom rečenicom: ON

- Ona - odgovorio je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Praštala sam, nezadovoljstvo je ostalo u meni: Teodora otkrila da li je bilo vredno da verenika proda za šemu (VIDEO)

Zadruga

RASPAMETILA SVE IZGLEDOM: Takmičari gledaju i ne veruju koliko je zgodna Dušica Đokić, Janjuš odlepio za njom (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da se ponižava: Maja teroriše Stanislava, on ne može da je se otarasi! (VIDEO)

Domaći

OBEZBEĐENJE NE ZNA GDE ĆE PRE! Peji pala roletna, zaleteo se na Enu, HAOS NE PRESTAJE (VIDEO)

Zadruga

Razvezao jezik: Dača obelodanio nove detalje navodne afere Anite i Relje Popovića, palo žestoko raskrinkavanje! (VIDEO)

Domaći

Haos na sve strane! Miona prišla Ša da ga smiri, on ne prestaje da divlja: Ona me ne zanima, ja sam razveden! (Video)