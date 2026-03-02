Ne smanjuje gas! Teodora roka Filipa pitanjima: Pobeda u Eliti ili Lores? (VIDEO)

Ne zaustavlja se!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Da li ti fali da blejiš i da se družiš sa ljudima? - pitao je Filip.

- Fali mi jer znam kao što ti kažeš da je mnogo zaj*bano kad si u vezi i da moraš da vodiš računa. Mi blejimo sa Anđelom i ekipom koja tu bude, ali izbegavamo sve zbog komentara - rekla je Teodora.

- Ja tebe nikad nisam video da blejiš sama. Ja bih se roknuo - dodao je Đukić.

- Znam, to je loše. Poređaj mi prva tri mesta u superfinalu koga bi to voleo i kako bi ti posložio Maja, Aneli i Asmin - govorila je Teodora.

- Asmin, Aneli, Maja. Ajde ti isto i umesto Maje neka bude Luka - rekao je Đukić.

- Aneli, Luka, pa Asmin. Pobeda ili ostvarenje ljubavnog odnosa sa tom devojkom (Lores) - pitala je Teodora.

- Ona - odgovorio je Đukić.

Autor: A. Nikolić