Pala joj roletna: Anita vileni zbog Luke, svim silama pokušava da spreči RASKID! (VIDEO)

Haos!

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su se svađali u dvorištu Bele kuće zbog Aneli Ahmić.

- Ti ne možeš sa mnom da pričaš tako i da mi glumiš ludilo - rekla je Anita.

- Sad ću da ti pokažem da mogu. Možeš da biraš da se smiriš ili da pravimo haos - dodao je Luka.

- Ti želiš haos. Najlakše je reći da je dobro i da smaram. Da li je tebi za sve odgovor i rešenje "dobro" i "u pravu si". Ti si meni včeveras rekao da smaram. Zašto se smeješ? - govorila je Anita.

- Kad kažeš šta ti smeta ja ti kažem da sam u pravu. Ti se prema meni ponašaš kao prema džukeli i kučetu, a ja tebi sa poštovanjem. Ne znam šta želiš i koji problem imaš - dodao je Luka.



- Da li si me ispoštovao kad sam rekla da neću da se priča o tvojoj bivšoj i tebi? Sad imamo kutiju, imali smo gaće i svaki dan imamo nešto. Što je nisi bacio? - vikala je Anita.

- Ja sam rekao da je kutija glupost - dodao je Luka.

- Ja ti sad kažem da će opšti haos da bude. Sad ćeš da sedneš i da pričaš sa mnom - pretila je ona.

Autor: A. Nikolić