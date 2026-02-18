Anita kamenuje Elitu: Zbog Luke doživela nikad žešće pomračenje, karambol svetskih razmera! (VIDEO)

Haos!

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su zaratili zbog Ivana Marinkovića kada je Anita doživela pomračenje i krenula da lomi i baca sve pred sobom, a potom i Luki da pravi haos.

- Ništa mi nije vredno mog psihičkog stanja - rekla je Anita.

- Je l' ti mene udaraš - rekao je Luka.

- Kraj, ti ćeš meni da pričaš nešto - rekla je Anita.

- Marš bre, skloni se - rekao je Luka.

- Ti ćeš meni tako, sram te bilo - rekla je Anita.

- Reč ti nisam rekao - rekao je Luka.

- Sad ćeš da vidiš kako idem kući - rekla je Anita.

- Šta sam ti ja uradio? - upitao je Luka.

- Idem kući - rekla je Anita.

- Šta sam ti ja uradio? - upitao je Luka.

- Umesto da se na njega drkaš, ti mene drndaš. Idi tamo, tamo si skakao na svaku reč. Ti me štipaš - rekla je Anita.

- Ti mene udaraš - rekao je Luka.

- Ti igraš rijaliti, skloni se jer neću da te vidim. Ti si bio kuče tamo obično koje su poslali - rekla je Anita.

- Pogledaj šta si uradila od našeg odnosa - rekao je Luka.

- Sad ćeš da vidiš, šta ja radim od našeg odnosa? Ja neću da ćutim - rekla je Anita.

- Ti si rekla da te ne zanimam - rekao je Luka.

- Ti si najveće đubre ovde, ja ispaštam zbog svega - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić