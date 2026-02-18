Anita kamenuje Elitu: Zbog Luke doživela nikad žešće pomračenje, karambol svetskih razmera! (VIDEO)

Haos!
Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su zaratili zbog Ivana Marinkovića kada je Anita doživela pomračenje i krenula da lomi i baca sve pred sobom, a potom i Luki da pravi haos.
- Ništa mi nije vredno mog psihičkog stanja - rekla je Anita.
- Je l' ti mene udaraš - rekao je Luka.
- Kraj, ti ćeš meni da pričaš nešto - rekla je Anita.
- Marš bre, skloni se - rekao je Luka.
- Ti ćeš meni tako, sram te bilo - rekla je Anita.
- Reč ti nisam rekao - rekao je Luka.
- Sad ćeš da vidiš kako idem kući - rekla je Anita.
- Šta sam ti ja uradio? - upitao je Luka.
- Idem kući - rekla je Anita.
- Šta sam ti ja uradio? - upitao je Luka.
- Umesto da se na njega drkaš, ti mene drndaš. Idi tamo, tamo si skakao na svaku reč. Ti me štipaš - rekla je Anita.
- Ti mene udaraš - rekao je Luka.
- Ti igraš rijaliti, skloni se jer neću da te vidim. Ti si bio kuče tamo obično koje su poslali - rekla je Anita.
- Pogledaj šta si uradila od našeg odnosa - rekao je Luka.
- Sad ćeš da vidiš, šta ja radim od našeg odnosa? Ja neću da ćutim - rekla je Anita.
- Ti si rekla da te ne zanimam - rekao je Luka.
- Ti si najveće đubre ovde, ja ispaštam zbog svega - rekla je Anita.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić