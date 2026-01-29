AKTUELNO

Tenzija na vrhuncu! Milan pred svima ponizio Jovana, ona doživela pomračenje svesti i izvređala ga! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Sunčicu Milić.

Zbog čega ne voliš Anastasiju?

- Jer je dvolični manipluator, a to se vremenom i pokazuje. Nemam ništa lično protiv nje. Mislim da igra igrice i uvlači svoje prijateljice. Džukački se ponaša prema svojim prijateljima - rekla je Sunčica.

Milane, da li ti se uopšte sviđa adovokatica jer se primećuju velike varnice sa njene strane?

- Rekao sam da mi se ne sviđa. Kad mi se neko sviđa ja dosta vremena provodim sa tom osobom. Nije moj tip devojke, imam poštovanje prema njoj. I da si mi dala špovod ja sam rekao da neću biti ni sa kim. Mene više zanima šta se dešava napolje. Neću da budem sa tobom, ne sviđaš mi se! Smaraš i dosadna si, ne želim nikakvu komunikaciju sa tobom- rekao je Milan.

- Bolje od mene napravite ku*vu samo me ne spajajte sa invalidom prve kategorije - rekla je Jovana.

