Tenzija na vrhuncu! Teodora svoju preljubu pokušava da opere preko Bebice, Anđelo raskrinkao njenu igru: Sedi našminkana i smeje se (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Hanu Duvanjk.

Imaš veliku podršku, glavu gore i samo istinu koju svi želimo čuti.

- Naravno! Troje ljudi ima po 200 videa. Nerio je tu da potvrdi sa mnom sve - rekla je Hana.

Filipe, kako si to ti sad naivan i nisi izložio Teodoru da ostavi Bebicu?

- Kako sam ja mogao pogledom da odvojim? Bio bih sa njom u vezi ako se poklopimo. Za sad je strast, videćemo da li će preći to. Nikoga nisam nagovorio i nikoga pogledom nisam mogao da rastavim. Kako pogledom može da se rasturi veza? - skočio je Filip.

- On ima vadilicu sad, a priča ima težinu! Da li misliš da se njemu Teodora sviđa s obzirom da se vata sa Majom?! - skočila je Matora.

- Ja sam dobar i sa Bebicom i sa Filipom. Ja sam Filipa slušao dva meseca kako mu se dopada Teodora i da je ona potencijalna za vezu, a druge ne. Ona sedi našminkana i smeje se dok oni prave haos- ubacio se Anđelo.

- Ja u šoku celo veče - pravdala se Teodora.

- Ona je navila frizuru i zaspala. Ja se ne bih odvajala od Filipa da mi je stalo do njega. Luka dolazi i govori da dođe Teodora u Pab kod Filipa, a ja gledam da li je lud da je zove da Bebica napravi haos. Ja sam prolazila pored njenog kreveta kada si to rekao. Da mi Anita nije rekla da je dodao da se šali, šta se bre šališ?! - rekla je Milena.

- On više na pravi karambol jer je postigao ono što je hteo, ali to mu neće pomoći jer neću biti nikad sa njim. Kad izađem napolje videćeš, pa ćeš da crkneš - rekla je Teodora.

- Da sam zaljubljena sedela bih tamo! - skočila je Milena.

- Sad je najlakše u ovoj trojci kada smo dobili epilog da svalimo sve na Teodoru. Tu sam ja da kažem da nije. Filip je najveći krivac. Teodora je izigrana i nema gde. Teodora je od sinoć počela da napada Bebicu. Ona bi trebala da sedne i da kaže: "Ma ko ih je*e obojicu. Ovaj neće da sedne uz mene sedam dana, ja sam sada slobodna kao prica". Pošto joj Filip ne pruža sigurnost ona instiktivno napada Bebicu. Ona se i dalje drži za slamku spasa. Ona bespotrebno brani Filipa - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić