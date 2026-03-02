AKTUELNO

Zadruga

REKAO MI JE DA NE PRIHVATIM NAGRADU: Teodora priznala šta joj je Bebica tražio, pa otkrila da li bi se opet verila za njega (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Nakon što su ušli u kombi i krenuli put Šimanovaca, Filip Đukić i Teodora Delić su razgovarali sa reporterkom o prethodnoj noći.

- Gledaoci su imali priliku da vide sve - rekla je Teodora.

- Ja nisam mogao da zaspim na garnituri, ali bilo je dobro - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo razgovarali tokom prošle noći - rekla je Teodora.

-Upoznali smo se, tri sata igra istine, sve smo saznali - dodao je Filip.

- Moram da kažem da sam pitala sve što zanima gledaoce, a ne mene, i to je bitno da se zna, ispoštovala sam igricu - dodala je Teodora.

- Da li bi pristali da se vežete opet lisicama - upitala je reporterka.

- Pristli bi ali zbog zadatka - dodao ej Filip.

- Da li je tebi Anita rekao Nenad da su pare nebitne, samo da se ne bi vezala - upitala je reporeterka.

- Ne bi on mogao da utićče na moju odluku, zna što sam ja ušla ovde. On je rekao da ne moram da prihvatim nagradu, ali ja smatram da treba da se ispoštuje sve što je Veliki šef rekao - dodala je Teodora.

- Ti si rekla da nisi sigurna da bi se verila za Beboicu opet - dodala je reporterka.

- Rekla sam da bih mu rekla da sačekamo malo, ali ne da ne bih prihvatila - dodla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

