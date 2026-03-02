Bebica peni zbog Igre istine koju su igrali Teodora i Filip, ona mu rekla da ju je Đukić pitao za njihovu veridbu (VIDEO)

U šoku!

Teodora Delić sve vrreme prepričva Nenadu Macanoviću Bebici šta su ona i Filip Đukić radili u hotelu

- Igrali smo igru istine, pitao me je kako ćemo se borti sa roditeljima koji ne podržavaju naš odnos, pa sam rekla da ćemo se mi boriti za nas. Pričali smo o tome da ti i ja raskinemo, kako će biti ako te sretnem na moru i tu sam se smejala - rekla je Teodora.

- Pa dobro i šta još - upitao je Bebica.

- Ma ništa specijalno, nismo pili piće, pitao me je da li mi ti nešto zameraš i ja sam rekla da ti i ja sve rešavamo - dodala je Teodora.

- Baš mi je bilo teško kada su skandirali juče kada smo išli - rekao je Bebica.

- Ma videlo se da nas na vole - rekla je Teodora.

- Pitao me je da li bi pristala da se udam sada za tebe da smo napolju, oi ja sam rekla da bih ali da mora da se stabilzuje odnos , jer smo klimavi - govorila je Teodora pa je dodala:

- Pitao me je da li se kajem zbog odnosa sa njim, a ja sam rekla da se ne kajem, već da se sve dešava sa razlogm - rekla je Teodora dok je Bebica sedeo i gledao u jednu tačku.

Autor: N.B.