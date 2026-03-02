AKTUELNO

Zadruga

Razumem te u svemu, ako ti išta znači: Janjuš pružio Nerio podršku, želi da se što pre izvuče iz svih problema! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Marko Janjušević Janjuš prišao je Neriu Ružanjiju ispred Bele kuće kako bi ga posavetovao da se smiri i da sačeka još četiri meseca, ali je on sve vreme bio utučen nakon svađe s Aneli Ahmić.

- Ja te razumem u svemu, ako ti išta znači. Ti si mi jedan od najdražih u kući - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam više šta da radim, ona ne želi da spusti sa mnom loptu. Ne želim da je vređam, ali dovodi me do toga - rekao je Nerio.

- Sačekaj par dana, pa trezne glave popričaj s njom - rekla je Hana.

- Takva je situacija, moraš da izdržiš još četiri meseca - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

