Razumem te u svemu, ako ti išta znači: Janjuš pružio Nerio podršku, želi da se što pre izvuče iz svih problema! (VIDEO)

Preokret!
Marko Janjušević Janjuš prišao je Neriu Ružanjiju ispred Bele kuće kako bi ga posavetovao da se smiri i da sačeka još četiri meseca, ali je on sve vreme bio utučen nakon svađe s Aneli Ahmić.
- Ja te razumem u svemu, ako ti išta znači. Ti si mi jedan od najdražih u kući - rekao je Janjuš.
- Ne znam više šta da radim, ona ne želi da spusti sa mnom loptu. Ne želim da je vređam, ali dovodi me do toga - rekao je Nerio.
- Sačekaj par dana, pa trezne glave popričaj s njom - rekla je Hana.
- Takva je situacija, moraš da izdržiš još četiri meseca - rekao je Janjuš.
Autor: N.Panić