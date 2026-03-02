Zbog Đukića i Teodore totalno nemoćan: Bebica više ne zna kako da iskali bes, zaleteo se na Uroša! (VIDEO)

Haos!

Nenad Macanović Bebica od juče ne dolazi sebi zbog odlaska Filipa Đukića i Teodore Delić u hotel, a pošto više nije znao šta od svoje nemoći da radi, on se sada zaleteo na Uroša Stanića.

- Ti mene maltretiraš zbog Uroša - rekla je Teodora.

- Ja juče nisam dirao Bebicu ceo dan - rekao je Uroš.

- Rekao mi je Dača da te niko nije dirao - rekla je Teodora.

- Uroš me provocirao - rekao je Bebica.

- Nikad neću biti s tobom srećna, nikad - rekla je Teodora.

- Je l' vidiš šta mi radi p*der mali? - upitao je Bebica.

- Apsolutno me ne zanima - rekla je Teodora.

- Vepre jedan bolesni - rekao je Uroš.

- Šta hoćeš, gde ćeš? - rekla je Teodora.

- Odj*bi od mene kretenu jedan bolesni - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić