AKTUELNO

Zadruga

Zbog Đukića i Teodore totalno nemoćan: Bebica više ne zna kako da iskali bes, zaleteo se na Uroša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Nenad Macanović Bebica od juče ne dolazi sebi zbog odlaska Filipa Đukića i Teodore Delić u hotel, a pošto više nije znao šta od svoje nemoći da radi, on se sada zaleteo na Uroša Stanića.

Bebica peni zbog Igre istine koju su igrali Teodora i Filip, ona mu rekla da ju je Đukić pitao za njihovu veridbu (VIDEO)

- Ti mene maltretiraš zbog Uroša - rekla je Teodora.

- Ja juče nisam dirao Bebicu ceo dan - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao mi je Dača da te niko nije dirao - rekla je Teodora.

- Uroš me provocirao - rekao je Bebica.

- Nikad neću biti s tobom srećna, nikad - rekla je Teodora.

REKAO MI JE DA NE PRIHVATIM NAGRADU: Teodora priznala šta joj je Bebica tražio, pa otkrila da li bi se opet verila za njega (VIDEO)

- Je l' vidiš šta mi radi p*der mali? - upitao je Bebica.

- Apsolutno me ne zanima - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vepre jedan bolesni - rekao je Uroš.

- Šta hoćeš, gde ćeš? - rekla je Teodora.

- Odj*bi od mene kretenu jedan bolesni - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

