Zbog Đukića i Teodore totalno nemoćan: Bebica više ne zna kako da iskali bes, zaleteo se na Uroša! (VIDEO)

Haos!
Nenad Macanović Bebica od juče ne dolazi sebi zbog odlaska Filipa Đukića i Teodore Delić u hotel, a pošto više nije znao šta od svoje nemoći da radi, on se sada zaleteo na Uroša Stanića.
- Ti mene maltretiraš zbog Uroša - rekla je Teodora.
- Ja juče nisam dirao Bebicu ceo dan - rekao je Uroš.
- Rekao mi je Dača da te niko nije dirao - rekla je Teodora.
- Uroš me provocirao - rekao je Bebica.
- Nikad neću biti s tobom srećna, nikad - rekla je Teodora.
- Je l' vidiš šta mi radi p*der mali? - upitao je Bebica.
- Apsolutno me ne zanima - rekla je Teodora.
- Vepre jedan bolesni - rekao je Uroš.
- Šta hoćeš, gde ćeš? - rekla je Teodora.
- Odj*bi od mene kretenu jedan bolesni - rekao je Uroš.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić