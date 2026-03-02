AKTUELNO

Zadruga

Ovo postaje neizdrživo: Mića i Ivan ušli u treći sat vređanja, više očima ne mogu da se gledaju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stvarno preteruju!

U toku je ''Mićina podela budžeta'', a Ivan Marinković danas nije mogao da se obuzda, te je celu podelu provocirao Miću i vređao se s njim.

- Mića je jedna p*čka koju ja nabijem u usta, moraš da znaš da je moj otac dao život za ovu zemlju - rekao je Ivan.

- Kakav si ti otac? Pazi ti koga ti imaš, sve ti j*bem - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada te Gastoz spakovao u kofer, tresao si se kao p*čka raspala - rekao je Ivan.

- J*bem ja tebe u usta, siso kompleksarska - rekao je Mića.

- Isti si Cimi, g*vno jedno matoro - rekao je Ivan.

- P*puši mi k*rac s*so - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mićo, ovo je već iživljavanje - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

